Нидерланды – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024
19 ноября в Малаге (Испания) стартуют матчи 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024.
Во вторник путевку в следующую стадию между собой разыграют сборные Нидерландов и Испании. Ориентировочное время начала игр – 18:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Победители поединка Нидерланды – Испания выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют либо против Германии, либо против Канады.
Нидерланды – Испания. 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024
- Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль
- Таллон Грикспор – Карлос Алькарас
Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф
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