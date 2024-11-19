Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

10 сентября стартовал финал Кубка Дэвиса 2024. 16 стран были разделены на четыре группы и соревновались по круговой системе. Две лучшие команды в каждой группе после круговой системы прошли в «Финал восьмерых».

Плей-офф финала пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.

В «Финале восьмерых» примут участие: Италия, Нидерланды, Испания, Австралия, США, Германия, Канада, Аргентина.

1/8 финала

21 ноября

17:00 Италия – Аргентина

11:00 США – Австралия

20 ноября

13:00 Германия – Канада

19 ноября

18:00 Нидерланды – Испания

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Италия 3 6-3 3 2 Бельгия 3 4-5 1 3 Нидерланды 3 4-5 1 4 Бразилия 3 4-5 1

Вторник, 10 сентября

Нидерланды – Бельгия – 1:2

Ботик ван де Зандсхульп – Рафаэль Коллиньон – 7:5, 7:6 (8:6)

Таллон Грикспор – Зизу Бергс – 2:6, 7:6 (7:2), 3:6

Уэсли Кольхоф / Ботик ван де Зандсхульп – Сандер Жилле/Йоран Флиген – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6

Среда, 11 сентября

Италия – Бразилия – 2:1

Маттео Берреттини – Жуан Фонсека – 6:1, 7:6 (7:5)

Маттео Арнальди – Тиаго Монтейро – 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)

Симоне Боллели / Андреа Вавассори – Рафаэль Матос / Марсело Мело – 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 5:7

Четверг, 12 сентября

Нидерланды – Бразилия – 2:1

Ботик ван де Зандсхульп – Жуан Фонсека – 4:6, 6:7 (3:7)

Таллон Грикспор – Тиаго Монтейро – 7:6 (7:2), 6:4

Уэсли Кольхоф / Ботик ван де Зандсхульп – Рафаэль Матос / Марсело Мело – 6:4, 7:6 (7:5)

Пятница, 13 сентября

Италия – Бельгия – 2:1

Маттео Берреттини – Александер Блокс – 3:6, 6:2, 7:5

Флавио Коболли – Зизу Бергс – 3:6, 7:6 (7:5), 0:6

Симоне Боллели / Андреа Вавассори – Сандер Жилле / Йоран Флиген – 7:6 (7:2), 7:5

Суббота, 14 сентября

Бельгия – Бразилия – 1:2

Рафаэль Коллиньон – Жуан Фонсека – 3:6, 7:6 (7:2), 3:6

Зизу Бергс – Тиаго Монтейра – 6:4, 6:7 (5:7), 5:7

Сандер Жилле / Йоран Флиген – Рафаэль Матос / Фелипе Мелигени – 6:3, 3:6, 6:4

Воскресенье, 15 сентября

Италия – Нидерланды – 2:1

Маттео Берреттини – Ботик ван де Зандсхульп – 3:6, 6:4, 6:4

Флавио Коболли – Таллон Грикспор – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6

Симоне Боллели / Андреа Вавассори – Уэсли Кольхоф / Ботик ван де Зандсхульп – 6:7 (6:8), 5:7

Группа В

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Австралия 3 6-3 2 2 Испания 3 7-2 3 3 Франция 3 4-5 1 4 Чехия 3 1-8 0

Вторник, 10 сентября

Австралия – Франция – 2:1

Танаси Коккинакис – Артур Фис – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Алексей Попырин – Уго Умбер – 3:6, 2:6

Мэттью Эбден / Макс Перселл – Пьер-Юг Эрбер / Эдуар Роже-Васслен – 7:5, 5:7, 6:3

Среда, 11 сентября

Чехия – Испания – 0:3

Иржи Легечка – Роберто Баутиста Агут – 6:7 (1:7), 4:6

Томаш Махач – Карлос Алькарас – 7:6 (7:3), 1:6, RET., Махач

Якуб Меншик / Адам Павлашек – Карлос Алькарас / Марсель Гранольерс – 7:6 (7:2), 3:6, 6:7 (2:7)

Четверг, 12 сентября

Австралия – Чехия – 3:0

Танаси Коккинакис – Якуб Меншик – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3

Алексей Попырин – Томаш Махач – 1:0, RET., Махач

Мэтт Эбден / Макс Перселл – Якуб Меншик / Адам Павлашек – 6:4, 6:2

Пятница, 13 сентября

Франция – Испания – 1:2

Артур Фис – Роберто Баутиста Агут – 6:2, 5:7, 3:6

Уго Умбер – Карлос Алькарас – 3:6, 3:6

Пьер-Юг Эрбер / Эдуар Роже-Васслен – Пабло Карреньо Буста / Марсель Гранольерс – 7:6 (9:7), 6:7 (10:12), [10:8]

Суббота, 14 сентября

Чехия – Франция – 1:2

Якуб Меншик – Артур Риндеркнех – 2:6, 6:3, 7:5

Иржи Лехечка – Артур Фис – 7:6 (7:5), 5:7, 4:6

Якуб Меншик / Адам Павлашек – Пьер-Юг Эрбер / Артур Риндеркнех – 6:7 (5:7), 5:7

Воскресенье, 15 сентября

Австралия – Испания – 1:2

Джордан Томпсон – Пабло Карреньо Буста – 6:2, 2:6, 6:7 (3:7)

Алексей Попырин – Мартинес Портеро – 6:4, 6:4

Мэтт Эбден / Макс Перселл – Пабло Карреньо Буста / Марсель Гранольерс – 7:5, 4:6, 4:6

Группа С

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Германия 3 7-2 2 2 США 3 8-1 3 3 Словакия 3 1-8 0 4 Чили 3 2-7 1

Вторник, 10 сентября

Германия – Словакия – 3:0

Максимилиан Мартерер – Лукаш Клейн – 6:4, 7:5

6:4, 7:5 Янник Ханфманн – Йозеф Ковалик – 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Кевин Кравиц / Тим Пюц – Лукаш Клейн / Игорь Зеленай – 7:5, 6:3

Среда, 11 сентября

США – Чили – 3:0

Рейлли Опелка – Кристиан Гарин – 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)

Брендон Накашима – Алехандро Табило – 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:3)

Остин Крайчек / Раджив Рам – Томас Барриос / Матиас Сото – 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Четверг, 12 сентября

Германия – Чили – 3:0

Максимилиан Мартерер – Томас Барриос – 6:1, 6:3

Янник Ханфманн – Алехандро Табило – 7:5, 6:4

Кевин Кравиц / Тим Пюц – Томас Барриос / Матиас Сото – 6:1, 6:3

Пятница, 13 сентября

США – Словакия – 3:0

Маккензи Макдональд – Лукаш Клейн – 6:4, 6:3

Брендон Накашима – Йозеф Ковалик – 6:3, 6:3

Остин Крайчек / Раджив Рам – Лукаш Клейн / Норберт Гомбош – 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), [10:1]

Суббота, 14 сентября

Германия – США – 1:2

Генри Сквайр – Рейлли Опелка – 7:6 (7:4), 6:7 (9:11), 3:6

Максимилиан Мартерер – Брендон Накашима – 4:6, 2:6

Кевин Кравиц / Тим Пюц – Остин Крайчек / Раджив Рам – 6:1, 7:6 (7:4)

Воскресенье, 15 сентября

Словакия – Чили – 1:2

Норберт Гомбош – Кристиан Гарин – 6:2, 1:6, 2:6

Йозеф Ковалик – Алехандро Табило – 6:4, 6:7 (5:7), 6:1

Лукаш Клейн / Норберт Гомбош – Томас Барриос / Николас Харри – 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7)

Группа D