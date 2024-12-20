Надежда для фанов. Известный клуб Ла Лиги может быть продан
У Валенсии ситуация все хуже и хуже
Популярный испанский клуб «Валенсия» остается в кризисе (последнее место в таблице), а болельщики продолжают выступать против владельца Питера Лима, от которого давно требуют продать свой актив.
Президент клуба Лей Хун дала надежду фанам, заявив, что Лим рассмотрит возможность продажи.
«Лим не выставил клуб на продажу, но если будет интересное предложение, то он его рассмотрит. Спешки нет», – сказала Хун.
Последние сезоны клуб постоянно сокращает расходы и платежную ведомость. Из-за финансов «Валенсия» не смогла минувшим летом сохранить украинского форварда Романа Яремчука.
Кроме того, клуб никак не может достроить стадион.
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