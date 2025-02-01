Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучшим за него

Звездный голеадор саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, кого его сын Матео считает лучшим за отца.

«Моему сыну Матео, очень нравится Килиан Мбаппе. Иногда он говорит мне: «Папа, Мбаппе лучше тебя», а я отвечаю: «Нет, я лучше него, я забил больше голов», – сказал Роналду.

Ранее известный британский журналист Пирс Морган рассказал, кого звездный голеадор Криштиану Роналду считает лучшим футболистом, которого он видел в своей жизни.