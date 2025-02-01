Другие новости01 февраля 2025, 23:54 |
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Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучшим за него
Сын легенды считает лучшим Килиана Мбаппе
01 февраля 2025, 23:54 |
746
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Звездный голеадор саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, кого его сын Матео считает лучшим за отца.
«Моему сыну Матео, очень нравится Килиан Мбаппе. Иногда он говорит мне: «Папа, Мбаппе лучше тебя», а я отвечаю: «Нет, я лучше него, я забил больше голов», – сказал Роналду.
Ранее известный британский журналист Пирс Морган рассказал, кого звездный голеадор Криштиану Роналду считает лучшим футболистом, которого он видел в своей жизни.
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Комментарии 2
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обидва помиляються щодо кращого гравця. В історії футболу лиш один гравець заслуговує на статус "GOAT" і більшість з фанатів футболу розуміють хто це)
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