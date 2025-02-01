Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучшим за него
Другие новости
01 февраля 2025, 23:54 |
746
2

Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучшим за него

Сын легенды считает лучшим Килиана Мбаппе

01 февраля 2025, 23:54 |
746
2
Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучшим за него
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный голеадор саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, кого его сын Матео считает лучшим за отца.

«Моему сыну Матео, очень нравится Килиан Мбаппе. Иногда он говорит мне: «Папа, Мбаппе лучше тебя», а я отвечаю: «Нет, я лучше него, я забил больше голов», – сказал Роналду.

Ранее известный британский журналист Пирс Морган рассказал, кого звездный голеадор Криштиану Роналду считает лучшим футболистом, которого он видел в своей жизни.

По теме:
Реал не готов платить суперзвезде, как Мбаппе. Он может скоро покинуть клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра
Почему Астон Вилла продает Дурана: в Саудовскую Аравию, хотя его хотел Реал
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ДОВБИК: «Я похож на этого форварда»
Футбол | 01 февраля 2025, 22:04 0
Артем ДОВБИК: «Я похож на этого форварда»
Артем ДОВБИК: «Я похож на этого форварда»

Артем нашел общие черты с Ромелу Лукаку

Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Футбол | 01 февраля 2025, 10:07 7
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину

Юрий Коротун рассказал о возможности пригласить звезд в «Металлист 1925»

На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Футбол | 01.02.2025, 08:00
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Теннис | 01.02.2025, 16:00
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
Бокс | 01.02.2025, 09:22
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dysear
обидва помиляються щодо кращого гравця. В історії футболу лиш один гравець заслуговує на статус "GOAT" і більшість з фанатів футболу розуміють хто це)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 18
Футбол
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
01.02.2025, 09:01 3
Футбол
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
01.02.2025, 03:24
Бокс
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 3
Бокс
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
31.01.2025, 00:05 4
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
31.01.2025, 08:01 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем