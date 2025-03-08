Другие новости08 марта 2025, 09:41 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
08 марта 2025, 09:41 |
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В субботу, 8 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:30 Ноттингем Форест – Манчестер Сити
15:30 Ингулец – Рух
17:00 Ливерпуль – Саутгемптон
22:00 Вулверхэмптон – Эвертон
КИБЕРСПОРТ
11:30 NaVi – Ty Loo
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