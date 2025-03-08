СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 марта

В субботу, 8 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Ноттингем Форест – Манчестер Сити

3.89 – 3.92 – 1.95

15:30 Ингулец – Рух

4.21 – 4.05 – 1.82

17:00 Ливерпуль – Саутгемптон

1.12 – 11.30 – 21.00

22:00 Вулверхэмптон – Эвертон

2.75 – 3.14 – 2.91

КИБЕРСПОРТ

11:30 NaVi – Ty Loo

1.10 – 4.49