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08 марта 2025, 09:41 |
52
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

08 марта 2025, 09:41 |
52
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В субботу, 8 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Ноттингем Форест – Манчестер Сити

Ggbet 3.89 – 3.92 – 1.95

15:30 Ингулец – Рух

Ggbet 4.21 – 4.05 – 1.82

17:00 Ливерпуль – Саутгемптон

Ggbet 1.12 – 11.30 – 21.00

22:00 Вулверхэмптон – Эвертон

Ggbet 2.75 – 3.14 – 2.91

КИБЕРСПОРТ

11:30 NaVi – Ty Loo

Ggbet 1.10 – 4.49

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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