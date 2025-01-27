Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни

Известный британский журналист Пирс Морган рассказал, кого звездный голеадор Криштиану Роналду считает лучшим футболистом, которого он видел в своей жизни.

«У меня был очень интересный разговор с Криштиану. Мы поужинали после того, как я впервые взял у него интервью, это был действительно замечательный разговор, и он мне очень нравится как человек.

Роналду невероятно уважительно относился к Месси, и я спросил его: «Кто лучший игрок, которого ты когда-либо видел?» Он сказал: «Месси», – сообщил Пирс Морган.

Ранее легендарный французский хавбек Зинедин Зидан назвал самого тяжелого соперника в профессиональной карьере.