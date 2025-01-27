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27 января 2025, 00:31 |
605
2

Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни

Криштиану выбрал своего извечного конкурента Лионеля Месси

27 января 2025, 00:31 |
605
2
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Известный британский журналист Пирс Морган рассказал, кого звездный голеадор Криштиану Роналду считает лучшим футболистом, которого он видел в своей жизни.

«У меня был очень интересный разговор с Криштиану. Мы поужинали после того, как я впервые взял у него интервью, это был действительно замечательный разговор, и он мне очень нравится как человек.

Роналду невероятно уважительно относился к Месси, и я спросил его: «Кто лучший игрок, которого ты когда-либо видел?» Он сказал: «Месси», – сообщил Пирс Морган.

Ранее легендарный французский хавбек Зинедин Зидан назвал самого тяжелого соперника в профессиональной карьере.

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Пирс Морган Криштиану Роналду Лионель Месси
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Spaceman
Так пох_уй, що аж стидно..
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