Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Криштиану выбрал своего извечного конкурента Лионеля Месси
Известный британский журналист Пирс Морган рассказал, кого звездный голеадор Криштиану Роналду считает лучшим футболистом, которого он видел в своей жизни.
«У меня был очень интересный разговор с Криштиану. Мы поужинали после того, как я впервые взял у него интервью, это был действительно замечательный разговор, и он мне очень нравится как человек.
Роналду невероятно уважительно относился к Месси, и я спросил его: «Кто лучший игрок, которого ты когда-либо видел?» Он сказал: «Месси», – сообщил Пирс Морган.
Ранее легендарный французский хавбек Зинедин Зидан назвал самого тяжелого соперника в профессиональной карьере.
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