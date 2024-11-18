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18 ноября 2024, 01:46 |
356
0

Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»

Легендарный француз выделил Пола Скоулза из «Манчестер Юнайтед»

18 ноября 2024, 01:46 |
356
0
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский хавбек Зинедин Зидан назвал самого тяжелого соперника в профессиональной карьере. Зидан отметил экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.

«Мой самый сложный соперник за карьеру? Это Пол Скоулз из «Манчестер Юнайтед». Он идеальный полузащитник. Скоулз, несомненно, лучший полузащитник своего поколения», – сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».

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Зинедин Зидан Пол Скоулз Манчестер Юнайтед
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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