Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»

Легендарный французский хавбек Зинедин Зидан назвал самого тяжелого соперника в профессиональной карьере. Зидан отметил экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.

«Мой самый сложный соперник за карьеру? Это Пол Скоулз из «Манчестер Юнайтед». Он идеальный полузащитник. Скоулз, несомненно, лучший полузащитник своего поколения», – сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».