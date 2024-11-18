Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Легендарный француз выделил Пола Скоулза из «Манчестер Юнайтед»
Легендарный французский хавбек Зинедин Зидан назвал самого тяжелого соперника в профессиональной карьере. Зидан отметил экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.
«Мой самый сложный соперник за карьеру? Это Пол Скоулз из «Манчестер Юнайтед». Он идеальный полузащитник. Скоулз, несомненно, лучший полузащитник своего поколения», – сказал Зидан.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».
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