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08 марта 2025, 04:31 |
631
0

ФОТО. Угрозы Криштиану Роналду: футболист усилил охрану и переехал в бункер

У Криштиану и Джорджины проблемы

08 марта 2025, 04:31 |
631
0
ФОТО. Угрозы Криштиану Роналду: футболист усилил охрану и переехал в бункер
Instagram. Криштиану Роналду, Джорджина Родригес и дети

Переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» значительно повысил интерес к футболу в Саудовской Аравии, но вместе с популярностью появились и угрозы для него и его семьи.

Как сообщает E-noticies.cat, из-за этого Джорджина Родригес начала скрывать лица детей на фото, а Роналду нанял шестерых охранников и переехал в суперзащищенный дом в Эр-Рияде с бункером.

Также изменился их быт – Джорджина реже посещает торговые центры, а Роналду постоянно сопровождают охранники.

Тем временем полиция расследует угрозы, а власти стараются обеспечить безопасность футболиста и его семьи.

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фото lifestyle Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Джорджина Родригес
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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