ФОТО. Угрозы Криштиану Роналду: футболист усилил охрану и переехал в бункер

Переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» значительно повысил интерес к футболу в Саудовской Аравии, но вместе с популярностью появились и угрозы для него и его семьи.

Как сообщает E-noticies.cat, из-за этого Джорджина Родригес начала скрывать лица детей на фото, а Роналду нанял шестерых охранников и переехал в суперзащищенный дом в Эр-Рияде с бункером.

Также изменился их быт – Джорджина реже посещает торговые центры, а Роналду постоянно сопровождают охранники.

Тем временем полиция расследует угрозы, а власти стараются обеспечить безопасность футболиста и его семьи.