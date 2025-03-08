ФОТО. Угрозы Криштиану Роналду: футболист усилил охрану и переехал в бункер
У Криштиану и Джорджины проблемы
Переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» значительно повысил интерес к футболу в Саудовской Аравии, но вместе с популярностью появились и угрозы для него и его семьи.
Как сообщает E-noticies.cat, из-за этого Джорджина Родригес начала скрывать лица детей на фото, а Роналду нанял шестерых охранников и переехал в суперзащищенный дом в Эр-Рияде с бункером.
Также изменился их быт – Джорджина реже посещает торговые центры, а Роналду постоянно сопровождают охранники.
Тем временем полиция расследует угрозы, а власти стараются обеспечить безопасность футболиста и его семьи.
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