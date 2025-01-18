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Australian Open
18 января 2025, 19:46 | Обновлено 18 января 2025, 20:09
1585
1

Свитолина в борьбе. Стали известны пары 1/8 финала Australian Open у женщин

Элина прошла Жасмин Паолини и далее сыграет против Вероники Кудерметовой

18 января 2025, 19:46 | Обновлено 18 января 2025, 20:09
1585
1
Свитолина в борьбе. Стали известны пары 1/8 финала Australian Open у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

18 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоялись матчи 1/16 финала в нижней части женской сетки.

Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла четвертую ракетку мира Жасмин Паолини. Далее украинка сыграет против «нейтралки» Вероники Кудерметовой, которая прошла Беатрис Хаддад Майю.

Еще одна представительница Украины Даяна Ястремская уступила 6-й сеяной Елене Рыбакиной. Казахстанка в 4-м раунде встретится с Мэдисон Киз. Американка одолела свою соотечественницу Даниэль Коллинс.

Ева Лис, которая родилась в Киеве, в статусе лаки-лузера выиграла уже 3 матча в основе. В суббота она оформила победу над Жаклин Кристиан. За выход в четвертьфинал она поборется против второй ракетки мира Иги Свентек, которая справилась с Эммой Радукану.

В еще одном поединке 1/8 финала сойдутся Эмма Наварро и Дарья Касаткина. Американка выиграла у Онс Жабер, а «нейтралка» оказалась сильнее Юлии Путинцевой.

Днем ранее на австралийском мейджоре состоялись встречи 3-го раунда в верхней части сетки. Матчи 1/8 финала стартуют 19 января.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [6] – Даяна Ястремская [32] – 6:3, 6:4
Мэдисон Киз [19] – Даниэль Коллинс [10] – 6:4, 6:4

Беатрис Хаддад Майя [15] – Вероника Кудерметова – 4:6, 2:6
Элина Свитолина [28] – Жасмин Паолини [4] – 2:6, 6:4, 6:0

Эмма Наварро [8] – Онс Жабер – 6:4, 3:6, 6:4
Юлия Путинцева [24] – Дарья Касаткина [9] – 5:7, 1:6

Ева Лис [LL] – Жаклин Кристиан – 4:6, 6:3, 6:3
Эмма Радукану – Ига Свентек [2] – 1:6, 0:6

Australian Open 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [14]
Донна Векич [18] – Анастасия Павлюченкова [27]

Коко Гауфф [3] – Белинда Бенчич
Паула Бадоса [11] – Ольга Данилович

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [6] – Мэдисон Киз [19]
Вероника Кудерметова – Элина Свитолина [28]

Эмма Наварро [8] – Дарья Касаткина [9]
Ева Лис [LL] – Ига Свентек [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mystic_Healer
які у Свьонтек потужні суперниці
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