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  4. Без Костюк. Определена половина участниц 1/8 финала Australian Open 2025
Australian Open
17 января 2025, 20:22 |
1119
0

Без Костюк. Определена половина участниц 1/8 финала Australian Open 2025

Марта в трех сетах уступила Пауле Бадосе, Коко Гауфф и Донна Векич идут дальше

17 января 2025, 20:22 |
1119
0
Без Костюк. Определена половина участниц 1/8 финала Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

17 января в Мельбурне состоялись матчи 1/16 финала Australian Open 2025 в верхней части сетки.

Украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах проиграла Пауле Бадосе. Испанка в следующем раунде сыграет против Ольги Данилович, которая выбила Джессику Пегулу.

Третья ракетка мира Коко Гауфф продолжила побеждать, одолев Лейлу Фернандес. В 4-м раунде американка встретится с Белиндой Бенчич, которая на отказе прошла Наоми Осаку.

Хорватка Донна Векич выбила 13-ю ракетку Диану Шнайдер. В 1/8 финала серебряная призерка Олимпиады проведет матч против Анастасии Павлюченковой.

18 января на австралийском мейджоре пройдет встречи 3-го раунда в нижней части сетки. В субботу сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Клара Таусон – 7:6 (7:5), 6:4
Магдалена Френх [23] – Мирра Андреева [14] – 2:6, 6:2, 2:6

Диана Шнайдер [12] – Донна Векич [18] – 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7
Анастасия Павлюченкова [27] – Лаура Зигемунд – 6:1, 6:2

Коко Гауфф [3] – Лейла Фернандес [30] – 6:4, 6:2
Наоми Осака – Белинда Бенчич – 6:7 (3:7), RET., Бенчич

Паула Бадоса [11] – Марта Костюк [17] – 6:4, 4:6, 6:3
Ольга Данилович – Джессика Пегула [7] – 7:6 (7:3), 6:1

Australian Open 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [14]
Донна Векич [18] – Анастасия Павлюченкова [27]

Коко Гауфф [3] – Белинда Бенчич
Паула Бадоса [11] – Ольга Данилович

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Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 18 января
Стала известна половина участников 1/8 финала Australian Open 2025 у мужчин
Australian Open 2025 Арина Соболенко Клара Таусон Магдалена Френх Мирра Андреева Диана Шнайдер Донна Векич Анастасия Павлюченкова Лаура Зигемунд Коко Гауфф Лейла Фернандес Наоми Осака Белинда Бенчич Паула Бадоса Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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