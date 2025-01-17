Без Костюк. Определена половина участниц 1/8 финала Australian Open 2025

17 января в Мельбурне состоялись матчи 1/16 финала Australian Open 2025 в верхней части сетки.

Украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах проиграла Пауле Бадосе. Испанка в следующем раунде сыграет против Ольги Данилович, которая выбила Джессику Пегулу.

Третья ракетка мира Коко Гауфф продолжила побеждать, одолев Лейлу Фернандес. В 4-м раунде американка встретится с Белиндой Бенчич, которая на отказе прошла Наоми Осаку.

Хорватка Донна Векич выбила 13-ю ракетку Диану Шнайдер. В 1/8 финала серебряная призерка Олимпиады проведет матч против Анастасии Павлюченковой.

18 января на австралийском мейджоре пройдет встречи 3-го раунда в нижней части сетки. В субботу сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Клара Таусон – 7:6 (7:5), 6:4

Магдалена Френх [23] – Мирра Андреева [14] – 2:6, 6:2, 2:6

Диана Шнайдер [12] – Донна Векич [18] – 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7

Анастасия Павлюченкова [27] – Лаура Зигемунд – 6:1, 6:2

Коко Гауфф [3] – Лейла Фернандес [30] – 6:4, 6:2

Наоми Осака – Белинда Бенчич – 6:7 (3:7), RET., Бенчич

Паула Бадоса [11] – Марта Костюк [17] – 6:4, 4:6, 6:3

Ольга Данилович – Джессика Пегула [7] – 7:6 (7:3), 6:1

Australian Open 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [14]

Донна Векич [18] – Анастасия Павлюченкова [27]

Коко Гауфф [3] – Белинда Бенчич

Паула Бадоса [11] – Ольга Данилович