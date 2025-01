Серебряная призерка ОИ-2024 в 3-часовом триллере выбила 13-ю ракетку из AО

Хорватская теннисистка и серебряная призерка Олимпийских игр 2024 Донна Векич (Хорватия, WTA 19) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 3-м раунде хорватка в трех сетах переиграла 13-ю ракетку мира Диану Шнайдер за 2 часа и 58 минут.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Диана Шнайдер [12] – Донна Векич (Хорватия) [18] – 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7

В решающей партии Шнайдер выигрывала 5:3 и подавала на матч, но Векич сумела оформить камбек, взяв 4 гейма подряд и закрыв за собой поединок.

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году Донна проиграла Диане в финале травяного турнира в Бад-Хомбурге.

Векич 13-й раз играет на Australian Open и третий раз вышла в 4-й раунд. Ее лучшим результатом является четвертьфинал в 2021 году.

Следующей соперницей Векич будет еще одна «нейтралка» Анастасия Павлюченкова (WTA 32).

