Шестая ракетка мира неожиданно вылетела из Australian Open 2025

Шестая ракетка мира Джессика Пегула (США) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде американка в двух сетах проиграла Ольге Данилович (Сербия, WTA 55) за 1 час и 32 минуты.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Ольга Данилович (Сербия) – Джессика Пегула (США) [7] – 7:6 (7:3), 6:1

Это была первая встреча соперниц.

Пегула считалась фавориткой противостояния. На ее победу давали коэффициент 1.20, в то время как на Данилович – 4.76.

Сербская теннисистка добыла самую рейтинговую победу в карьере и третью над представительницей топ-10.

Ольга во второй раз сыграет в четвертом раунде турнира Grand Slam (РГ-2024) и будет бороться за дебютный четвертьфинал. Она встретится с Паулой Бадосой, которая ранее одолела Марту Костюк.

Serbs supporting Serbs 🥰@DjokerNole joined in the celebrations as Olga Danilovic booked her spot into the AO fourth round! 🇷🇸#AO2025 pic.twitter.com/sxDjKgGHGW