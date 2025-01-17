Шестая ракетка мира неожиданно вылетела из Australian Open 2025
Джессика Пегула уступила Ольге Данилович в 1/16 финала мейджора
Шестая ракетка мира Джессика Пегула (США) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 3-м раунде американка в двух сетах проиграла Ольге Данилович (Сербия, WTA 55) за 1 час и 32 минуты.
Australian Open 2025. 1/16 финала
Ольга Данилович (Сербия) – Джессика Пегула (США) [7] – 7:6 (7:3), 6:1
Это была первая встреча соперниц.
Пегула считалась фавориткой противостояния. На ее победу давали коэффициент 1.20, в то время как на Данилович – 4.76.
Сербская теннисистка добыла самую рейтинговую победу в карьере и третью над представительницей топ-10.
Ольга во второй раз сыграет в четвертом раунде турнира Grand Slam (РГ-2024) и будет бороться за дебютный четвертьфинал. Она встретится с Паулой Бадосой, которая ранее одолела Марту Костюк.
Serbs supporting Serbs 🥰@DjokerNole joined in the celebrations as Olga Danilovic booked her spot into the AO fourth round! 🇷🇸#AO2025 pic.twitter.com/sxDjKgGHGW— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звездный швед выделил бразильского Роналдо
Алехандро Давидович Фокина одолел Якуба Меншика и вышел в 4-й раунд Aus Open 2025