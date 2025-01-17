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Australian Open
17 января 2025, 15:40 | Обновлено 17 января 2025, 15:41
81
0

Шестая ракетка мира неожиданно вылетела из Australian Open 2025

Джессика Пегула уступила Ольге Данилович в 1/16 финала мейджора

17 января 2025, 15:40 | Обновлено 17 января 2025, 15:41
81
0
Шестая ракетка мира неожиданно вылетела из Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Данилович

Шестая ракетка мира Джессика Пегула (США) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде американка в двух сетах проиграла Ольге Данилович (Сербия, WTA 55) за 1 час и 32 минуты.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Ольга Данилович (Сербия) – Джессика Пегула (США) [7] – 7:6 (7:3), 6:1

Это была первая встреча соперниц.

Пегула считалась фавориткой противостояния. На ее победу давали коэффициент 1.20, в то время как на Данилович – 4.76.

Сербская теннисистка добыла самую рейтинговую победу в карьере и третью над представительницей топ-10.

Ольга во второй раз сыграет в четвертом раунде турнира Grand Slam (РГ-2024) и будет бороться за дебютный четвертьфинал. Она встретится с Паулой Бадосой, которая ранее одолела Марту Костюк.

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Ольга Данилович Джессика Пегула Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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