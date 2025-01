Третья ракетка одолела обидчицу Стародубцевой и вышла в 1/8 финала Аus Open

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) пробилась в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/16 финала американка в двух сетах переиграла Лейлу Фернандес (Канада, WTA 29) за 1 час и 17 минут.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Лейла Фернандес (Канада) [30] – 6:4, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Гауфф выиграла оба очных противостояния. Ранее американка справилась с канадкой на United Cup 2025.

Коко за место в четвертьфинале австралийского мейджора сыграет против Белинды Бенчич, которая прошла Наоми Осаку. Коко и Белинда ранее провели 2 поединка между собой и обменялись победами.

Гауфф четвертый раз вышла в 1/8 финала на кортах Мельбурна. Ее лучшим результатом является полуфинал в прошлом году.

Коко, помимо Фернандес, на АО-2025 также переиграла Софию Кенин и Джоди Баррейдж. Лейла в Австралии справилась с Юлией Стародубцевой и Кристиной Букшей.

Perfect. Flawless. Fautless.@CocoGauff sails into the fourth round at the expense of Leylah Fernandez, defeating the Canadian 6-4 6-2.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/JoxoIfvrgq