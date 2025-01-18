ВИДЕО. Как Свентек над Радукану на Australian Open 2025 издевалась

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/16 финала полька в двух сетах разгромила Эмму Радукану (Великобритания, WTA 61) за 1 час и 11 минут.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Эмма Ралукану (Великобритания) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 0:6

Это была четвертая встреча сопернице на профессиональном уровне. Ига выиграла все очные противостояния.

Свентек проводит 24-й турнир серии Grand Slam в карьере и вышла во вторую неделю 16-й раз. На кортах Мельбурна для Иги это будет пятый 4-й круг.

За выход в четвертьфинал Ига поборется против Евы Лис (Германия, WTA 128).

Видеообзор матча Эмма Радукану – Ига Свентек