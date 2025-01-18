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  4. ВИДЕО. Как Свентек над Радукану на Australian Open 2025 издевалась
Australian Open
18 января 2025, 07:57 |
314
0

ВИДЕО. Как Свентек над Радукану на Australian Open 2025 издевалась

Ига в двух сетах разгромила Эмму в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025

18 января 2025, 07:57 |
314
0
ВИДЕО. Как Свентек над Радукану на Australian Open 2025 издевалась
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану и Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/16 финала полька в двух сетах разгромила Эмму Радукану (Великобритания, WTA 61) за 1 час и 11 минут.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Эмма Ралукану (Великобритания) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 0:6

Это была четвертая встреча сопернице на профессиональном уровне. Ига выиграла все очные противостояния.

Свентек проводит 24-й турнир серии Grand Slam в карьере и вышла во вторую неделю 16-й раз. На кортах Мельбурна для Иги это будет пятый 4-й круг.

За выход в четвертьфинал Ига поборется против Евы Лис (Германия, WTA 128).

Видеообзор матча Эмма Радукану – Ига Свентек

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Ига Свёнтек Эмма Радукану Australian Open 2025 видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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