ВИДЕО. Как Свентек над Радукану на Australian Open 2025 издевалась
Ига в двух сетах разгромила Эмму в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1/16 финала полька в двух сетах разгромила Эмму Радукану (Великобритания, WTA 61) за 1 час и 11 минут.
Australian Open 2025. 1/16 финала
Эмма Ралукану (Великобритания) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 0:6
Это была четвертая встреча сопернице на профессиональном уровне. Ига выиграла все очные противостояния.
Свентек проводит 24-й турнир серии Grand Slam в карьере и вышла во вторую неделю 16-й раз. На кортах Мельбурна для Иги это будет пятый 4-й круг.
За выход в четвертьфинал Ига поборется против Евы Лис (Германия, WTA 128).
Видеообзор матча Эмма Радукану – Ига Свентек
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