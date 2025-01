Такого не было 37 лет. Уроженка Киева вышла в 1/8 финала Australian Open

Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 128), которая родилась в Киеве, пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 3-м раунде Ева в трех сетах переиграла Жаклин Кристиан (Германия, WTA 82) за 2 часа и 28 минут.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Ева Лис (Германия) [LL] – Жаклин Кристиан (Германия) – 4:6, 6:3, 6:3

Это была четвертая встреча соперниц. Лис выиграла все четыре очных противостояния.

Лис в Мельбурне стартовала из квалификации, где проиграла в решающем раунде Дестане Аяве. Ева попала в основу мейджора как лаки-лузер после отказа Анны Калинской и уже, помимо Жаклин, успела переиграть Кимберли Биррелл и Варвару Грачеву.

Лис стала первым лаки-лузером с 1988 года (с момента переезда австралийского мейджора в Мельбурн), которому удалось выйти в 4-й раунд Australian Open.

За выход в четвертьфинал АО-2025 Ева сыграет против второй ракетки мира Иги Свентек, которая ранее одолела Эмму Радукану.

Видеообзор матча Ева Лис – Жаклин Кристиан

1 - Eva Lys is the first lucky loser to reach the Women’s Singles Fourth Round at the Australian Open since the event moved to Melbourne Park in 1988. Dream.#AO2025 | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/eZ8JSX6QVn