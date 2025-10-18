Решающий матч в Осаке. 18-летняя теннисистка впервые вышла в финал WTA

18-летняя чешская теннисистка Тереза Валентова (WTA 78) впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA, выиграв напряженный полуфинал в японской Осаке.

Встреча против румынки Жаклин Кристиан (WTA 47) завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 после почти трех часов борьбы.

В решающем матче турнира Валентова сыграет с канадкой Лейлой Фернандес (WTA 27).

Финалистка US Open 2021 за два часа обыграла румынку Сорану Кырстю (WTA 51) в трех сетах со счетом 6:1, 2:6, 6:4.

WTA 250. Осака (Япония)

Полуфиналы, 18 октября 2025

Жаклин Кристиан (Румыния) – Тереза Валентова (Чехия) [Q] – 7:6 (7:3), 4:6, 3:6

Лейла Фернандес (Канада) [4] – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:1, 2:6, 6:4

