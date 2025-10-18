Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решающий матч в Осаке. 18-летняя теннисистка впервые вышла в финал WTA
WTA
18 октября 2025, 15:09 | Обновлено 18 октября 2025, 15:20
Тереза Валентова обыграла Жаклин Кристиан и сыграет с Лейлой Фернандес

Getty Images/Global Images Ukraine. Тереза Валентова

18-летняя чешская теннисистка Тереза Валентова (WTA 78) впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA, выиграв напряженный полуфинал в японской Осаке.

Встреча против румынки Жаклин Кристиан (WTA 47) завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 после почти трех часов борьбы.

В решающем матче турнира Валентова сыграет с канадкой Лейлой Фернандес (WTA 27).

Финалистка US Open 2021 за два часа обыграла румынку Сорану Кырстю (WTA 51) в трех сетах со счетом 6:1, 2:6, 6:4.

WTA 250. Осака (Япония)

Полуфиналы, 18 октября 2025

  • Жаклин Кристиан (Румыния) – Тереза Валентова (Чехия) [Q] – 7:6 (7:3), 4:6, 3:6
  • Лейла Фернандес (Канада) [4] – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:1, 2:6, 6:4

Сетка финальных раундов

Видеофрагменты матчей

По теме:
Осака снялась с турнира в Осаке. Кто вышел в полуфинал турнира WTA 250?
Победная серия прервана. Надежда Киченок не сумела выйти в финал в Осаке
Н. Киченок / Ниномия – Младенович / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
WTA Осака Тереза Валентова Жаклин Кристиан Лейла Фернандес Сорана Кырстя
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
