Ливерпуль не проиграл ни одного выездного матча в Премьер-лиге этого сезона

«Ливерпуль» не потерпел ни одного поражения в последних 14 выездных матчах АПЛ в этом сезоне (9 побед, 5 ничьих).

1 февраля состоялся поединок 24-го тура Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Ливерпуль». Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. Оба гола забил Мохамед Салах.

Более длинная серия без проигрышей на выезде в английском чемпионате была лишь в период с января 2019 года по февраль 2020 года (21).

В текущей кампании АПЛ «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице (17 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

14 - Liverpool are unbeaten in their last 14 away games in the Premier League (W9 D5); only from January 2019 to February 2020 (21) have they had a longer run without defeat on the road in the competition. Unfazed. pic.twitter.com/eLS8HGecVL