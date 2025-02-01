1 февраля в 17:00 стартовал матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дублем в этом матче отличился вингер гостей Мохамед Салах, чем прервал серию из 12 матчей подряд без поражений у «Борнмута».

Английская Премьер-лига. 24-й тур. 1 февраля

Борнмут – Ливерпуль – 0:2

Голы: Салах, 30 (пен), 75

ГОЛ! 0:1 Салах, 30

ГОЛ! 0:2 Салах, 75