Англия01 февраля 2025, 19:16 | Обновлено 01 февраля 2025, 19:17
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Борнмут – Ливерпуль – 0:2. Салах остановил Забарного и КО. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ
01 февраля 2025, 19:16 | Обновлено 01 февраля 2025, 19:17
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1 февраля в 17:00 стартовал матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем».
Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Дублем в этом матче отличился вингер гостей Мохамед Салах, чем прервал серию из 12 матчей подряд без поражений у «Борнмута».
Английская Премьер-лига. 24-й тур. 1 февраля
Борнмут – Ливерпуль – 0:2
Голы: Салах, 30 (пен), 75
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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