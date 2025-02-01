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Чемпионат Англии
Борнмут
01.02.2025 17:00 – FT 0 : 2
Ливерпуль
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Англия
01 февраля 2025, 19:16 | Обновлено 01 февраля 2025, 19:17
1468
0

Борнмут – Ливерпуль – 0:2. Салах остановил Забарного и КО. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ

01 февраля 2025, 19:16 | Обновлено 01 февраля 2025, 19:17
1468
0
Борнмут – Ливерпуль – 0:2. Салах остановил Забарного и КО. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля в 17:00 стартовал матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дублем в этом матче отличился вингер гостей Мохамед Салах, чем прервал серию из 12 матчей подряд без поражений у «Борнмута».

Английская Премьер-лига. 24-й тур. 1 февраля

Борнмут – Ливерпуль – 0:2

Голы: Салах, 30 (пен), 75

ГОЛ! 0:1 Салах, 30

ГОЛ! 0:2 Салах, 75

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Борнмут - Ливерпуль видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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