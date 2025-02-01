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Борнмут
01.02.2025 17:00 - : -
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Англия
01 февраля 2025, 06:18 | Обновлено 01 февраля 2025, 06:19
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0

Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 февраля в 17:00 по Киеву

01 февраля 2025, 06:18 | Обновлено 01 февраля 2025, 06:19
202
0
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

1 февраля на «Виталити» пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда продолжает прогрессировать при Андони Ираоле. Для начала баск принес своим новым подопечным 12-е место. А сейчас улучшает результаты, несмотря на то, что летом без особых торгов продали в Тоттенхэм результативного нападающего, Соланке. Вишенки превратились в реального претендента на еврокубки. Причем удачно получается играть против грандов, начиная с Арсенала в октябре и до разгрома 4:1 в середине этого месяца Ньюкасла. Вообще зимой получилось выдать впечатляющую беспроигрышную серию, в рамках которой, среди прочего, помимо сорок, обыгрывали шпор и Манчестер Юнайтед и выдали 2:2 с Челси. Ноттингем Форест, проводящий невероятный сезон, и вовсе получилось разгромить со счетом 5:0!

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Ливерпуль

Клуб играет по очень плотному графику - для них будто и не заканчивалось рождественское безумие. Просто вместо ставших более редкими турами АПЛ пришлось играть в других турнирах. Не удивительно, что даже красные все-таки допускают осечки. Особняком стоит поражение в первом полуфинале Кубке Лиги, но и там еще будет шанс пройти дальше, достаточно дома компенсировать 0:1 с Тоттенхэмом. В Лиге чемпионов на этой неделе с ПСВ уже решили не гнаться за результатом, а сэкономить силы, в том числе и на вояж к Бонмуту. В АПЛ случались в этом месяце осечки, в виде ничьей с Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест, а Брентфорд дожали в добавленное время. И только с Ипсвичем обошлись без нервотрепки, и то все же раз проиграли. Впрочем, за это время конкуренты мерсисайдцев тоже теряли, причем зачастую даже интенсивнее - титул все ближе.

Статистика личных встреч

В марте позапрошлого года вишенки выиграли, но остальные 11 крайних очных поединков, в том числе и в сентябре.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Но они имеют проблемы, в том числе в обороне - ждем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
1 февраля 2025 -
17:00
Ливерпуль
Тотал больше 3.0 1.69 Сделать ставку
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Борнмут Ливерпуль Борнмут - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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