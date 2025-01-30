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Борнмут
01.02.2025 17:00 - : -
Ливерпуль
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Англия
30 января 2025, 21:01 | Обновлено 30 января 2025, 21:02
101
0

Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 17:00 поединок 24-го тура Английской Премьер-Лиги

30 января 2025, 21:01 | Обновлено 30 января 2025, 21:02
101
0
Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Илья Забарный

В субботу, 1 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Борнмут – Ливерпуль
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Борнмут Ливерпуль Борнмут - Ливерпуль смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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