Англия30 января 2025, 21:01 | Обновлено 30 января 2025, 21:02
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Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 17:00 поединок 24-го тура Английской Премьер-Лиги
30 января 2025, 21:01 | Обновлено 30 января 2025, 21:02
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В субботу, 1 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Борнмут – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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