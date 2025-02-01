Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Кривцов заявил, что в свое время отказался от вызова в национальную сборную Украины ради матчей за Интер Майами в США.

— Чего ждете от сборной Украины и еще ожидаете звонка Реброва?

— Я общался с Сергеем Станиславовичем, поэтому когда меня не вызывали, это не стало новостью для меня. Я думал, что так и может быть, потому что у нас здесь чемпионат не останавливают. А в сборной есть два основных центральных защитника — Забарный и Матвиенко, которые хорошо справляются. Ехать в сборную — это пропускать игры в клубе, и там быть в запасе. Поэтому [на тот момент] для меня было лучше остаться здесь и приносить пользу команде.

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