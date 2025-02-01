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Сборная УКРАИНЫ
01 февраля 2025, 12:04 | Обновлено 01 февраля 2025, 12:05
543
1

Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему

Сергей Кривцов решил, что лучше сыграет в MLS за «Интер Майями»

01 февраля 2025, 12:04 | Обновлено 01 февраля 2025, 12:05
543
1
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Кривцов заявил, что в свое время отказался от вызова в национальную сборную Украины ради матчей за Интер Майами в США.

— Чего ждете от сборной Украины и еще ожидаете звонка Реброва?

— Я общался с Сергеем Станиславовичем, поэтому когда меня не вызывали, это не стало новостью для меня. Я думал, что так и может быть, потому что у нас здесь чемпионат не останавливают. А в сборной есть два основных центральных защитника — Забарный и Матвиенко, которые хорошо справляются. Ехать в сборную — это пропускать игры в клубе, и там быть в запасе. Поэтому [на тот момент] для меня было лучше остаться здесь и приносить пользу команде.

Ранее Сергей Кривцов назвал только один клуб, ради которого готов вернуться в УПЛ

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Сергей Кривцов Сергей Ребров сборная Украины по футболу Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Victor673256ua
Щось у клубі цей вчинок не дуже оцінили. І в кінці сезону вказали на двері
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