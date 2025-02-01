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Испания
01 февраля 2025, 23:53 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:22
341
0

ВИДЕО. Как Эспаньол забил гол в ворота Реала на 85-й минуте матча

Забитым мячом отметился защитник Карлос Ромеро

01 февраля 2025, 23:53 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:22
341
0
ВИДЕО. Как Эспаньол забил гол в ворота Реала на 85-й минуте матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля в 22:00 стартовал поединок 22-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом».

Игра проходит на стадионе «Эспаньола».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Счет в поединке открыл защитник хозяев Карлос Ромеро на 85-й минуте.

Ла Лига. 22-й тур. 1 февраля

Эспаньол – Реал – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ромеро, 85

ВИДЕО Как Эспаньол забил гол в ворота Реала на 85-й минуте матча

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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