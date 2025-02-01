Испания01 февраля 2025, 23:53 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:22
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ВИДЕО. Как Эспаньол забил гол в ворота Реала на 85-й минуте матча
Забитым мячом отметился защитник Карлос Ромеро
01 февраля 2025, 23:53 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:22
341
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1 февраля в 22:00 стартовал поединок 22-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом».
Игра проходит на стадионе «Эспаньола».
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Счет в поединке открыл защитник хозяев Карлос Ромеро на 85-й минуте.
Ла Лига. 22-й тур. 1 февраля
Эспаньол – Реал – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Ромеро, 85
ВИДЕО Как Эспаньол забил гол в ворота Реала на 85-й минуте матча
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