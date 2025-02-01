1 февраля в 22:00 стартовал поединок 22-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом».

Игра проходит на стадионе «Эспаньола».

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Счет в поединке открыл защитник хозяев Карлос Ромеро на 85-й минуте.

Ла Лига. 22-й тур. 1 февраля

Эспаньол – Реал – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ромеро, 85

ВИДЕО Как Эспаньол забил гол в ворота Реала на 85-й минуте матча