«Надо продавать 100%». Фанаты о возможном переходе Бражко в Вулверхэмптон

Владимир Бражко может перейти в английский «Вулверхэмптон» до закрытия трансферного окна, сообщает Фабрицио Романо.

«Волки» предложили киевскому «Динамо» 20 миллионов евро за полузащитника, и переговоры между клубами продолжаются. Бражко, который выразил заинтересованность в переходе в Премьер-лигу, может подписать контракт в последние дни трансферного окна, которое закрывается 3 февраля. Также директор медиадепартамента «Динамо» Андрей Шахов подтвердил интерес английского клуба, но также сообщил, что это не единственный клуб, который интересуется игроком.

Украинские фанаты все же надеются, что Бражко перейдет в «Вулверхэмптон», но переживают, как это может повлиять на «Динамо», так как сейчас команда считается лидером в гонке за чемпионство в УПЛ. В это зимнее окно клуб покинул основной вратарь Георгий Бущан.

ЩЕВА: «Переход украинцев в Европу. Может хорошо потом влиять на сборную. Но значительно будет падать рейтинг УПЛ да и сам чемпионат».

Alejandro YUP: «Ну, кстати, когда Забарного продавали еще и за большую сумму, я вообще понять не мог. Ведь он деревяненький был. И как же преобразился, еще и в Англии».

Олег: «За 20 миллионов его нужно еще и запаковать в коробочку с бантиком».

Коля: «Впервые, я возможно и не продавал бы Бражка...есть шанс выиграть чемпионат и сыграть в ЛЧ, (пройти какой-то «Янг Бойс», возможно) получить в разы больше за попадание в ЛЧ, и поиграть с ним в ЛЧ таким образом можно и 30 просить...или даже если не пройдут то после этих двух матчей квалификации продать Бражка, главное чтобы покупатель был...играть квалификацию с Бражком или Михайличенко. Думаю разница большая».

ALEX: «Капец как украинцев разбирают».

lan: «Жаль, что «волки» вылетают из АПЛ. Защита ужасная у них».

Oleksandr Mazurok: «Бражку точно надо ехать, «Динамо» точно надо продавать, только не совсем понятно что за суммарная стоимость? Сейчас 5 и потом по ляму в год?».

Football: «Бражко талантливый и хороший игрок, с хорошим ударом».

Airdrop: «Вот только не знаю подойдет ли ему вариант с «Вулверхэмптоном», инсайды о «Борнмуте» были намного интереснее».

Рон: «20 плюс бонусы, и процент с перепродажи, то будет норм».

Bogdan: «Надо продавать 100%».