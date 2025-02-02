«Надо продавать 100%». Фанаты о возможном переходе Бражко в Вулверхэмптон
Бражко может перейти в Вулверхэмптон за 20 миллионов евро – Фабрицио Романо
Владимир Бражко может перейти в английский «Вулверхэмптон» до закрытия трансферного окна, сообщает Фабрицио Романо.
«Волки» предложили киевскому «Динамо» 20 миллионов евро за полузащитника, и переговоры между клубами продолжаются. Бражко, который выразил заинтересованность в переходе в Премьер-лигу, может подписать контракт в последние дни трансферного окна, которое закрывается 3 февраля. Также директор медиадепартамента «Динамо» Андрей Шахов подтвердил интерес английского клуба, но также сообщил, что это не единственный клуб, который интересуется игроком.
Украинские фанаты все же надеются, что Бражко перейдет в «Вулверхэмптон», но переживают, как это может повлиять на «Динамо», так как сейчас команда считается лидером в гонке за чемпионство в УПЛ. В это зимнее окно клуб покинул основной вратарь Георгий Бущан.
ЩЕВА: «Переход украинцев в Европу. Может хорошо потом влиять на сборную. Но значительно будет падать рейтинг УПЛ да и сам чемпионат».
Alejandro YUP: «Ну, кстати, когда Забарного продавали еще и за большую сумму, я вообще понять не мог. Ведь он деревяненький был. И как же преобразился, еще и в Англии».
Олег: «За 20 миллионов его нужно еще и запаковать в коробочку с бантиком».
Коля: «Впервые, я возможно и не продавал бы Бражка...есть шанс выиграть чемпионат и сыграть в ЛЧ, (пройти какой-то «Янг Бойс», возможно) получить в разы больше за попадание в ЛЧ, и поиграть с ним в ЛЧ таким образом можно и 30 просить...или даже если не пройдут то после этих двух матчей квалификации продать Бражка, главное чтобы покупатель был...играть квалификацию с Бражком или Михайличенко. Думаю разница большая».
ALEX: «Капец как украинцев разбирают».
lan: «Жаль, что «волки» вылетают из АПЛ. Защита ужасная у них».
Oleksandr Mazurok: «Бражку точно надо ехать, «Динамо» точно надо продавать, только не совсем понятно что за суммарная стоимость? Сейчас 5 и потом по ляму в год?».
Football: «Бражко талантливый и хороший игрок, с хорошим ударом».
Airdrop: «Вот только не знаю подойдет ли ему вариант с «Вулверхэмптоном», инсайды о «Борнмуте» были намного интереснее».
Рон: «20 плюс бонусы, и процент с перепродажи, то будет норм».
Bogdan: «Надо продавать 100%».
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