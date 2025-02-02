Болонья – Комо – 2:0. Сравнялись с Ювентусом. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Серии А
В субботу, 1 февраля, проходил матч 23-го тура Серии А между «Болоньей» и «Комо».
Встречу принимал Ренато Даль-Ара в Болонье.
Хозяева поля одолели гостей, которые с конца первого тайма играли вдесятером, со счетом 2:0.
После этого матча на счету «Болоньи» есть 37 очков (столько же, сколько у «Ювентуса»). Команда Винченцо Итальяно расположилась на 6 месте Серии А. Что касается «Комо», то команда Сеска Фабрегаса с 22 баллами занимает 15 позицию чемпионата Италии.
Серия А. 23-й тур
Болонья – Комо – 2:0
Голы: Сильвестри, 25, Фаббиан, 66
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стороны продолжают вести переговоры о трансфере
Александр Зубков станет игроком турецкого клуба