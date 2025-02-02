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Болонья
01.02.2025 21:45 – FT 2 : 0
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Италия
02 февраля 2025, 02:01 |
29
0

Болонья – Комо – 2:0. Сравнялись с Ювентусом. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Серии А

02 февраля 2025, 02:01 |
29
0
Болонья – Комо – 2:0. Сравнялись с Ювентусом. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Болонья

В субботу, 1 февраля, проходил матч 23-го тура Серии А между «Болоньей» и «Комо».

Встречу принимал Ренато Даль-Ара в Болонье.

Хозяева поля одолели гостей, которые с конца первого тайма играли вдесятером, со счетом 2:0.

После этого матча на счету «Болоньи» есть 37 очков (столько же, сколько у «Ювентуса»). Команда Винченцо Итальяно расположилась на 6 месте Серии А. Что касается «Комо», то команда Сеска Фабрегаса с 22 баллами занимает 15 позицию чемпионата Италии.

Серия А. 23-й тур

Болонья – Комо – 2:0

Голы: Сильвестри, 25, Фаббиан, 66

Видеообзор матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Фаббиан (Болонья).
38’
Alieu Fadera (Комо) получает красную карточку.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Де Сильвестри (Болонья).
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Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу Комо видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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