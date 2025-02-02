Болонья – Комо – 2:0. Сравнялись с Ювентусом. Видео голов и обзор

В субботу, 1 февраля, проходил матч 23-го тура Серии А между «Болоньей» и «Комо».

Встречу принимал Ренато Даль-Ара в Болонье.

Хозяева поля одолели гостей, которые с конца первого тайма играли вдесятером, со счетом 2:0.

После этого матча на счету «Болоньи» есть 37 очков (столько же, сколько у «Ювентуса»). Команда Винченцо Итальяно расположилась на 6 месте Серии А. Что касается «Комо», то команда Сеска Фабрегаса с 22 баллами занимает 15 позицию чемпионата Италии.

Серия А. 23-й тур

Болонья – Комо – 2:0

Голы: Сильвестри, 25, Фаббиан, 66

Видеообзор матча: