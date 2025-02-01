Один из лидеров потерял очки с середняком. Аталанта сыграла вничью с Торино
Матч закончился со счетом 1:1
1 февраля состоялся матч 23-го тура Серии А между «Аталантой» и «Торино».
Игра прошла на стадионе «Гэвисс» в Бергамо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Защитник хозяев Берат Дьимсити открыл счет на 35-й минуте, а перед этим гол нападающего «Аталанты» Рауля Белланови отменили из-за фола. Нападающий хозяев Матео Ретеги мог забить второй гол своей команды, однако не реализовал пенальти.
Гости ответили забитым мячом защитника Гильермо Марипана в конце первого тайма.
В турнирной таблице «Аталанта», имея в своем активе 47 очков, занимает третье место. «Торино» набрал 27 пунктов и занимает 11-ю позицию.
Серия А. 23-й тур. 1 февраля
Аталанта – Торино – 1:1
Голы: Дьимсити, 35 – Марипан, 40
Монца – Верона – 0:1
Гол: Лекович, 13
Удинезе – Венеция – 3:2
Голы: Лукка, 47, Ловрич, 52, Браво, 84 – Николусси, 64, Гьюткьер, 78
Болонья – Комо – 0:2
Голы: Де Сильвестри, 25, Фаббиан, 66
Фотогалерея:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новозеландец прокомментировал декабрьский реванш
«Ньюкасл» нацелился на трансфер украинца