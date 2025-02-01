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01 февраля 2025, 23:41 |
39
0

Один из лидеров потерял очки с середняком. Аталанта сыграла вничью с Торино

Матч закончился со счетом 1:1

01 февраля 2025, 23:41 |
39
0
Один из лидеров потерял очки с середняком. Аталанта сыграла вничью с Торино
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля состоялся матч 23-го тура Серии А между «Аталантой» и «Торино».

Игра прошла на стадионе «Гэвисс» в Бергамо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Защитник хозяев Берат Дьимсити открыл счет на 35-й минуте, а перед этим гол нападающего «Аталанты» Рауля Белланови отменили из-за фола. Нападающий хозяев Матео Ретеги мог забить второй гол своей команды, однако не реализовал пенальти.

Гости ответили забитым мячом защитника Гильермо Марипана в конце первого тайма.

В турнирной таблице «Аталанта», имея в своем активе 47 очков, занимает третье место. «Торино» набрал 27 пунктов и занимает 11-ю позицию.

Серия А. 23-й тур. 1 февраля

Аталанта – Торино – 1:1

Голы: Дьимсити, 35 – Марипан, 40

Монца – Верона – 0:1

Гол: Лекович, 13

Удинезе – Венеция – 3:2

Голы: Лукка, 47, Ловрич, 52, Браво, 84 – Николусси, 64, Гьюткьер, 78

Болонья – Комо – 0:2

Голы: Де Сильвестри, 25, Фаббиан, 66

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Аталанта Аталанта - Торино Торино Монца Верона Болонья Комо Удинезе Венеция Серия A чемпионат Италии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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