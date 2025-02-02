«Был просто невероятен». Реакция фанатов Плимута на дебют Таловерова
Плимут победил Вест Бромвич со счетом 2:1, прервав серию из 15 матчей без побед
1 февраля в 30-м туре Чемпионшипа «Плимут» одержал победу над «Вест Бромвичем» со счетом 2:1.
Украинский защитник Максим Таловеров дебютировал за «Плимут», начав встречу в стартовом составе. Таловеров был активен в обороне, помог команде добиться долгожданной победы, которая прервала серию из 15 матчей без побед. Несмотря на сложное положение, «Плимут» продолжает борьбу за сохранение места в Чемпионшипе.
Фанаты «Плимута» были очень рады такому успешному дебюту Максима, который не раз останавливал атаки «Вест Бромвича».
Zak Anstis: «Он был просто невероятен, оба новых подписания подняли уровень сегодня!».
Joe P J: «Какой дебют!».
Brad: «Прибыл в команду в пятницу, а уже в субботу сыграл свою первую игру и стал лучшим игроком матча. Какая прочная кирпичная стена».
Serhii: «Он может стать лучше, чем Забарный, ему нужен хороший тренер».
Voice On Soccer: «Большие 3 очка! Новые подписания сыграли большую роль в общей игре. Хороший знак того, что у команды все впереди».
CJF: «Отличное выступление каждого игрока».
Richard Loveridge: «Это было достойное выступление. Это было действительно так. Оба новых подписания фантастичны. Макси – это нечто иное. Вы можете видеть, как тренер меняет ситуацию с каждой неделей».
Plymouth Argyle Yap: «Два грандиозных дебюта».
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