«Был просто невероятен». Реакция фанатов Плимута на дебют Таловерова

1 февраля в 30-м туре Чемпионшипа «Плимут» одержал победу над «Вест Бромвичем» со счетом 2:1.

Украинский защитник Максим Таловеров дебютировал за «Плимут», начав встречу в стартовом составе. Таловеров был активен в обороне, помог команде добиться долгожданной победы, которая прервала серию из 15 матчей без побед. Несмотря на сложное положение, «Плимут» продолжает борьбу за сохранение места в Чемпионшипе.

Фанаты «Плимута» были очень рады такому успешному дебюту Максима, который не раз останавливал атаки «Вест Бромвича».

Zak Anstis: «Он был просто невероятен, оба новых подписания подняли уровень сегодня!».

Joe P J: «Какой дебют!».

Brad: «Прибыл в команду в пятницу, а уже в субботу сыграл свою первую игру и стал лучшим игроком матча. Какая прочная кирпичная стена».

Serhii: «Он может стать лучше, чем Забарный, ему нужен хороший тренер».

Voice On Soccer: «Большие 3 очка! Новые подписания сыграли большую роль в общей игре. Хороший знак того, что у команды все впереди».

CJF: «Отличное выступление каждого игрока».

Richard Loveridge: «Это было достойное выступление. Это было действительно так. Оба новых подписания фантастичны. Макси – это нечто иное. Вы можете видеть, как тренер меняет ситуацию с каждой неделей».

Plymouth Argyle Yap: «Два грандиозных дебюта».