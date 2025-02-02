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  4. «Был просто невероятен». Реакция фанатов Плимута на дебют Таловерова
Англия
02 февраля 2025, 02:25 |
309
1

«Был просто невероятен». Реакция фанатов Плимута на дебют Таловерова

Плимут победил Вест Бромвич со счетом 2:1, прервав серию из 15 матчей без побед

02 февраля 2025, 02:25 |
309
1
«Был просто невероятен». Реакция фанатов Плимута на дебют Таловерова
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля в 30-м туре Чемпионшипа «Плимут» одержал победу над «Вест Бромвичем» со счетом 2:1.

Украинский защитник Максим Таловеров дебютировал за «Плимут», начав встречу в стартовом составе. Таловеров был активен в обороне, помог команде добиться долгожданной победы, которая прервала серию из 15 матчей без побед. Несмотря на сложное положение, «Плимут» продолжает борьбу за сохранение места в Чемпионшипе.

Фанаты «Плимута» были очень рады такому успешному дебюту Максима, который не раз останавливал атаки «Вест Бромвича».

Zak Anstis: «Он был просто невероятен, оба новых подписания подняли уровень сегодня!».

Joe P J: «Какой дебют!».

Brad: «Прибыл в команду в пятницу, а уже в субботу сыграл свою первую игру и стал лучшим игроком матча. Какая прочная кирпичная стена».

Serhii: «Он может стать лучше, чем Забарный, ему нужен хороший тренер».

Voice On Soccer: «Большие 3 очка! Новые подписания сыграли большую роль в общей игре. Хороший знак того, что у команды все впереди».

CJF: «Отличное выступление каждого игрока».

Richard Loveridge: «Это было достойное выступление. Это было действительно так. Оба новых подписания фантастичны. Макси – это нечто иное. Вы можете видеть, как тренер меняет ситуацию с каждой неделей».

Plymouth Argyle Yap: «Два грандиозных дебюта».

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Вест Бромвич Плимут чемпионат Англии по футболу статистика Максим Таловеров Чемпионшип реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Там и сам тренер новенький, его подписали только 10 января. Тренировал в Австрии так собственно на Таловерова и вышел.
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