Хет-трик форварда-новичка. Монако в матче на 6 голов одолел Осер

1 февраля состоялся матч 20-го тура Серии А между «Монако» и «Осером».

Игра прошла на стадионе «Луи Второго» в Монако.

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За хозяев забитым мячом отметился защитник Тило Керер, а также хет-трик оформил форвард Мика Биерет, который стал игроком «Монако» меньше месяца назад.

Гости ответили забитыми голами защитника Синали Диоманде и Жубала Жуниора.

В турнирной таблице «Монако» занимает третье место с 37 очками. «Осер» набрал 23 пункта и занимает 11-ю позицию.

Лига 1. 20-й тур. 1 февраля

Монако – Осер – 4:2

Голы: Керер, 35, Биирет, 57, 63, 65 – Диоманде, 38, Жубал Жуниор, 45+7

Лилль – Сент-Этьен – 4:1

Голы: Дэвид, 32, Сахруй, 63, 78, Гудмундссон, 72 – Давиташвили, 6

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine