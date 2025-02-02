Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик форварда-новичка. Монако в матче на 6 голов одолел Осер
Чемпионат Франции
Монако
01.02.2025 20:00 – FT 4 : 2
Осер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
02 февраля 2025, 00:06 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:22
100
0

Хет-трик форварда-новичка. Монако в матче на 6 голов одолел Осер

Поединок закончился со счетом 4:2 в пользу Монако

02 февраля 2025, 00:06 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:22
100
0
Хет-трик форварда-новичка. Монако в матче на 6 голов одолел Осер
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля состоялся матч 20-го тура Серии А между «Монако» и «Осером».

Игра прошла на стадионе «Луи Второго» в Монако.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За хозяев забитым мячом отметился защитник Тило Керер, а также хет-трик оформил форвард Мика Биерет, который стал игроком «Монако» меньше месяца назад.

Гости ответили забитыми голами защитника Синали Диоманде и Жубала Жуниора.

В турнирной таблице «Монако» занимает третье место с 37 очками. «Осер» набрал 23 пункта и занимает 11-ю позицию.

Лига 1. 20-й тур. 1 февраля

Монако – Осер – 4:2

Голы: Керер, 35, Биирет, 57, 63, 65 – Диоманде, 38, Жубал Жуниор, 45+7

Лилль – Сент-Этьен – 4:1

Голы: Дэвид, 32, Сахруй, 63, 78, Гудмундссон, 72 – Давиташвили, 6

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Биерет (Монако).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Биерет (Монако).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Биерет (Монако).
45’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Жубал (Осер).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Синали Дьоманде (Осер).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Тило Керер (Монако).
По теме:
Эспаньол – Реал – 1:0. Радость для Барселоны и Атлетико. Видео гола
ВИДЕО. Как Эспаньол забил гол в ворота Реала на 85-й минуте матча
Ноттингем Форест – Брайтон – 7:0. Тотальнае деклассированние. Видео голов
Монако Осер Лилль Сент-Этьен Лига 1 (Франция) Мика Биерет чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
Бокс | 01 февраля 2025, 09:22 0
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал

Новозеландец прокомментировал декабрьский реванш

Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Футбол | 01 февраля 2025, 09:01 3
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного

«Ньюкасл» нацелился на трансфер украинца

Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Теннис | 01.02.2025, 16:00
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Что, опять? Ключевой игрок Реала получил травму в матче Ла Лиги
Футбол | 01.02.2025, 22:58
Что, опять? Ключевой игрок Реала получил травму в матче Ла Лиги
Что, опять? Ключевой игрок Реала получил травму в матче Ла Лиги
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Бокс | 01.02.2025, 08:48
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
01.02.2025, 10:07 7
Футбол
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
31.01.2025, 13:10
Другие виды
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
31.01.2025, 00:05 4
Футбол
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
31.01.2025, 21:07 5
Футзал
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
31.01.2025, 14:25 12
Футбол
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
01.02.2025, 09:51
Бокс
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
31.01.2025, 08:26 1
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем