Хет-трик форварда-новичка. Монако в матче на 6 голов одолел Осер
Поединок закончился со счетом 4:2 в пользу Монако
1 февраля состоялся матч 20-го тура Серии А между «Монако» и «Осером».
Игра прошла на стадионе «Луи Второго» в Монако.
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За хозяев забитым мячом отметился защитник Тило Керер, а также хет-трик оформил форвард Мика Биерет, который стал игроком «Монако» меньше месяца назад.
Гости ответили забитыми голами защитника Синали Диоманде и Жубала Жуниора.
В турнирной таблице «Монако» занимает третье место с 37 очками. «Осер» набрал 23 пункта и занимает 11-ю позицию.
Лига 1. 20-й тур. 1 февраля
Монако – Осер – 4:2
Голы: Керер, 35, Биирет, 57, 63, 65 – Диоманде, 38, Жубал Жуниор, 45+7
Лилль – Сент-Этьен – 4:1
Голы: Дэвид, 32, Сахруй, 63, 78, Гудмундссон, 72 – Давиташвили, 6
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События матча
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