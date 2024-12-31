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31 декабря 2024, 04:17 |
152
0

ФОТО. Вторая жена Диего Симеоне младше его на 19 лет. Она вдохновляет его

Знакомимся со второй любовью наставника Атлетико Мадрид

31 декабря 2024, 04:17 |
152
0
ФОТО. Вторая жена Диего Симеоне младше его на 19 лет. Она вдохновляет его
Instagram. Карла Перейра

Карла Перейра – вторая жена главного тренера «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне.

Пара уже 10 лет вместе, 5 из которых – в официальном браке.

Карла и Диего воспитывают двух дочерей. От предыдущего брака у Симеоне – три сына: Джованни, Джанлука и Джулиано.

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Карла – профессиональная модель, которая в последнее время притормозила развитие своей карьеры, практически полностью посвятив себя воспитанию детей.

Карла является большим вдохновением для Симеоне, который в нынешнем сезоне идёт за своим вторым чемпионским титулом в Ла Лиге.

Диего сейчас 54 года, Карле – 33. Пара сохраняет очень крепкие отношения:

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фото lifestyle Диего Симеоне Атлетико Мадрид девушки Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джованни Симеоне
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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