ФОТО. Вторая жена Диего Симеоне младше его на 19 лет. Она вдохновляет его
Знакомимся со второй любовью наставника Атлетико Мадрид
Карла Перейра – вторая жена главного тренера «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне.
Пара уже 10 лет вместе, 5 из которых – в официальном браке.
Карла и Диего воспитывают двух дочерей. От предыдущего брака у Симеоне – три сына: Джованни, Джанлука и Джулиано.
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Карла – профессиональная модель, которая в последнее время притормозила развитие своей карьеры, практически полностью посвятив себя воспитанию детей.
Карла является большим вдохновением для Симеоне, который в нынешнем сезоне идёт за своим вторым чемпионским титулом в Ла Лиге.
Диего сейчас 54 года, Карле – 33. Пара сохраняет очень крепкие отношения:
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