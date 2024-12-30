Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022

Проведение финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре стало своего рода фетишем для тамошних властей. Высшее руководство государства было крайне заинтересовано в том, чтобы ФИФА одобрила заявку страны на проведение Мундиаля, а затем, по слухам, сделало все необходимое, вплоть до нечистоплотных методов, чтобы при голосовании "катарский вариант" оказался наиболее популярным среди остальных.

В итоге ЧМ-2022, несмотря на множество предостережений и расследований журналистов из Европы и США, все-таки состоялся на полях Катара. Для этого в этой азиатской стране даже было построено "с нуля" семь шикарных стадионов большой вместимости, которые полностью отвечали всем требованиям ФИФА, и что главное, учитывая крайне сложный климат, присущий этому региону, – обеспечивали болельщиков относительно комфортными условиями пребывания.

Финал чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции (победу в серии пенальти со счетом 4:2 одержали южноамериканцы) состоялся 18 декабря 2022 года на стадионе Лусаил, который расположен в одноименном городе с населением в 455 тысяч человек. Вместимость этой арены составляет почти 88 тысяч зрителей и это чрезвычайно много, если брать во внимание повседневные потребности катарского футбола в частности и тамошнего спорта в целом.

На текущий момент, что продемонстрировал вояж группы журналистов издания El País на розыгрыш Межконтинентального кубка ФИФА-2024, который состоялся в Катаре, все до единого стадионы, которые были задействованы при проведении ЧМ-2022, не приносят азиатскому государству никакой пользы. Даже стадион Лусаил, на котором прошел финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА-2024 между испанским Реалом и мексиканской Пачукой (3:0), не был заполнен на 100%. По официальным данным, посетить этот поединок решило чуть больше 67 тысяч зрителей, и это, нужно понимать, во многом благодаря немалой части приезжих фанатов обеих команд.

Getty Images. Шикарная арена в Лусаиле может вместить 3% от всего количества населения нынешнего Катара



В самом Катаре посещаемость матчей местного элитарного дивизиона по футболу, именующегося Лигой звезд Катара, весьма невысока. Рекорд посещаемости в лиге составляет 30 тысяч зрителей, и он был установлен на стадионе Ахмед Бин Али (официальная вместимость этой арены – 44740 зрителей) во время проведения поединка между Аль-Райяном и Аль-Араби. В целом же рядовые матчи национального чемпионата, как рассказали испанским журналистам их местные коллеги, собирают всего несколько тысяч зрителей, а иногда – и того меньше…

"Когда на стадионах чемпионата мира-2022 проводятся матчи местного чемпионата, – читаем мы в El País, – они создают образ какого-то мистического или призрачного места. Это роскошные скелеты, которые посещают всего несколько тысяч человек. Иногда даже меньше".

То, что произошло в Катаре после проведения финальной части ЧМ-2022 ранее наблюдалось и в некоторых других странах, где популярность футбола среди населения не настолько высока, как хотелось бы чиновникам из ФИФА и местным властям. Да и власти Катара в целом были абсолютно готовы к тому, что после Мундиаля большинство новеньких футбольных арен окажутся невостребованными, по крайней мере, в таких масштабах, на которые они возводились. Поэтому изначально в проектах большинства катарских стадионов, использовавшихся впоследствии на ЧМ-2022, закладывалось условие последующего снижения вместимости. Например, упоминавшийся уже выше стадион Лусаил, как предполагалось, должен был быть существенно уменьшен в плане его вместимости – с 88 до 20 тысяч зрителей. И это более чем разумно, учитывая тот факт, что арена, где проходил финал ЧМ-2022, может одновременно вместить сразу 3% всего населения современного Катара (речь приблизительно о 2,8 миллионах человек).

По этой причине при строительстве стадионов в Катаре под ЧМ-2022 лишь ближайшие к полю трибуны были выполнены из бетона, в то время как верхние – из разборных частей. А некоторые арены, как например Стадион 974, и вовсе возводились из транспортных контейнеров (в данном случае их было использовано ровно 974, из-за чего сооружение и получило такое незатейливое название), чтобы впоследствии их было относительно легко разобрать.

Но планы пока так и остались лишь планами. По состоянию на конец 2024 года, как сообщают испанские журналисты, побывавшие на Межконтинентальном кубке ФИФА, не предпринято никаких конкретных шагов по реализации прежних задумок, и громадные стадионы, принимавшие матчи ЧМ-2022, продолжают являться существенной обузой для бюджета Катара, создавая также абсолютно неприглядную картину для гостей этой ближневосточной страны.

То, что предполагалось после ЧМ-2022 переоборудовать в роскошные дома и отели, торговые центры, офисы или спортивные клиники, пока стоит практически без дела и напоминает артефакты далекого прошлого – своего рода памятники архитектуры, которые просто стоят и не имеют никаких реальных вариантов для полноценного использования и функционирования.

Getty Images. Стадион 974 принял семь матчей финальной части ЧМ-2022, а также в декабре 2024-го – два поединка Межконтинентального кубка ФИФА, после чего, видимо, будет полностью демонтирован и, вероятно, перевезен в другую страну

Интересно и то, что на текущий момент более-менее серьезные планы у властей Катара и инвесторов, участвовавших в строительстве арен под проведение финальной части ЧМ-2022, существуют только в отношении Стадиона 974, который расположен в столице ближневосточного государства – Дохе. На возведение этой арены ушло около 200 миллионов долларов, что является одной из наименее существенных сумм, в сравнении со сметами других катарских стадионов, но именно это сооружение в ближайшее время планируется разобрать. Причем не частично, а полностью – фактически высвободив место под другие цели.

"Это очень ценный участок [месторасположение Стадиона 974], недалеко от моря, и всем понятно, что надо убирать стадион оттуда", – объясняет Марк Фенвик, являющийся одним из проектантов сооружения. "Самое приятное то, что он [стадион] умещается в 10% или 20% корабля, и весь процесс [переезда], вплоть до размещения его в будущем пункте назначения, займет около двух лет. Чтобы построить новый аналогичный стадион, нужно минимум три года".

Что правда, с другими аренами, которые использовались во время проведения ЧМ-2022, такая тактика не сработает. Там речь идет о более фундаментальных конструкциях, для изменения которых нужны и кардинальные решения. Пока идти на них власти Катара, очевидно, не готовы, потому бывшие места паломничества десятков тысяч футбольных болельщиков со всего мира остаются практически невостребованными, напоминая, как четко подметили наши испанские коллеги, пусть и роскошные, но все-таки скелеты – места, напрочь лишенные атрибутов повседневной жизни и каких-либо перспектив в будущем…

Текст: meta.ua