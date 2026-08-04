В Иордании заявили о шантаже со стороны ФИФА

Скандальные поступки главы ФИФА Джанни Инфантино подорвали авторитет организации. Международный орган обвинили в шантаже – соответствующее заявление сделал президент Иорданской футбольной ассоциации Али бин аль-Хусейн.

«Мы небольшая страна, у нашей федерации минимальный бюджет, и нам пришлось преодолевать огромные препятствия. Во-первых, доставка наших болельщиков в США: не всем были выданы визы, хотя у них были билеты – которые продавались по непомерным ценам.

Во-вторых, правительство США через ФИФА облагает нас налогами на участие. Это деньги, которые должны идти игрокам и персоналу. С теми, кто играл и базировался в Канаде и Мексике, такого не было. Но мы оказались в США и теперь сталкиваемся с этими огромными налоговыми расходами, связанными с нашим участием.

В-третьих, мы с декабря ждем призовые деньги для наших игроков за Кубок арабских наций в Катаре, который является турниром ФИФА. Деньги, которые наша команда должна получить за выход в финал, до сих пор не выплачены, в то время как ФИФА хвастается тем, сколько миллиардов у нее в резерве.

На протяжении многих месяцев ФИФА отказывалась помогать нам по любому из этих или других вопросов – пока мне во время чемпионата мира не сообщили устно, что если я поддержу Инфантино, то это существенно поможет нашей федерации», – гласит заявление Али бин аль-Хусейна.

Сборная Иордании заняла четвертое место в группе чемпионата мира, проиграв Австрии, Алжиру и Аргентине.