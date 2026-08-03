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  4. Легенда Реала: «Не прощу Инфантино премию мира для Трампа»
Чемпионат мира
03 августа 2026, 23:27 |
836
0

Легенда Реала: «Не прощу Инфантино премию мира для Трампа»

Хорхе Вальдано обрушился с критикой на Джанни Инфантино

03 августа 2026, 23:27 |
836
0
Легенда Реала: «Не прощу Инфантино премию мира для Трампа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп и Джанни Инфантино
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Легенда «Реала» Хорхе Вальдано раскритиковал поведение главы ФИФА Джанни Инфантино.

– Что вы думаете о «подхалимстве» Инфантино перед Трампом?

– Я не прощу ему Нобелевскую премию мира, которую он вручил Трампу, тем более, что он сделал это от имени футбола. Я знаю Инфантино давно, с ним происходит то же, что и со многими другими: власть вскружила ему голову.

Казалось, что Инфантино будет переизбран на новый срок, несмотря на критику, но президент ФИФА настроил всех против себя идеей продать право на проведение чемпионатов мира.

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Хорхе Вальдано Джанни Инфантино Реал Мадрид ФИФА Дональд Трамп
Руслан Полищук Источник: A Bola
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