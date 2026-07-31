Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И ты, Брут? Трамп отказал Инфантино в поддержке
Чемпионат мира
31 июля 2026, 22:43 | Обновлено 31 июля 2026, 22:58
560
2

И ты, Брут? Трамп отказал Инфантино в поддержке

Дональд Трамп не стал спасать Джанни Инфантино от волны критики

31 июля 2026, 22:43 | Обновлено 31 июля 2026, 22:58
560
2 Comments
И ты, Брут? Трамп отказал Инфантино в поддержке
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент США Дональд Трамп категорически опроверг информацию о каких-либо переговорах с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу спорного плана продажи доли в чемпионате мира частным инвесторам.

Опровержение прозвучало в Кэмп-Дэвиде, где журналист прямо спросил Трампа, обсуждал ли он с Инфантино продажу части прав собственности на самый известный в мире турнир. Его ответ был кратким и решительным. «Нет», – сказал президент, не добавив ничего больше.

Согласно плану, ФИФА намерена продать до 20% акций новой компании внешним инвесторам. Ведомство Инфантино сообщило, что инвестиционная фирма, основанная Джошуа Кушнером, младшим братом зятя Трампа Джареда Кушнера, скорее всего, возглавит группу потенциальных инвесторов, участвующих в этой крупной сделке.

По теме:
УЕФА готовит собственную альтернативу чемпионату мира ФИФА
Первый пошел! Высший чиновник ФИФА открыто выступил против Инфантино
Журналист: «В ФИФА назревает мятеж против Инфантино, он – ходячий труп»
Дональд Трамп Джанни Инфантино ФИФА
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандальный чемпион мира 2018 года продал кубок мира на аукционе
Футбол | 31 июля 2026, 20:36 0
Скандальный чемпион мира 2018 года продал кубок мира на аукционе
Скандальный чемпион мира 2018 года продал кубок мира на аукционе

Бенжамен Менди выручил 54 000 евро

Стала известна заявка Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026
Теннис | 31 июля 2026, 15:55 13
Стала известна заявка Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026
Стала известна заявка Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026

В Шэньчжэнь поедут Свитолина, Костюк, Олейникова, Ястремская и Людмила Киченок

В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Футбол | 31.07.2026, 08:15
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Футбол | 30.07.2026, 22:41
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Футбол | 30.07.2026, 23:48
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Треба було спочатку зятьку продати якомога більшу частку і за дуже солідну ціну, а потім всім континентальним федераціям відмовитися у членстві в ФІФА.
Ответить
0
Ну а що цей інфантільний хотів, треба було кубок світу трампу віддати.
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 24
Футбол
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 15
Футбол
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
31.07.2026, 06:05
Футбол
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
30.07.2026, 11:36 12
Бокс
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
31.07.2026, 08:08 1
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 34
Футбол
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем