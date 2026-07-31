И ты, Брут? Трамп отказал Инфантино в поддержке

Президент США Дональд Трамп категорически опроверг информацию о каких-либо переговорах с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу спорного плана продажи доли в чемпионате мира частным инвесторам.

Опровержение прозвучало в Кэмп-Дэвиде, где журналист прямо спросил Трампа, обсуждал ли он с Инфантино продажу части прав собственности на самый известный в мире турнир. Его ответ был кратким и решительным. «Нет», – сказал президент, не добавив ничего больше.

Согласно плану, ФИФА намерена продать до 20% акций новой компании внешним инвесторам. Ведомство Инфантино сообщило, что инвестиционная фирма, основанная Джошуа Кушнером, младшим братом зятя Трампа Джареда Кушнера, скорее всего, возглавит группу потенциальных инвесторов, участвующих в этой крупной сделке.