И ты, Брут? Трамп отказал Инфантино в поддержке
Дональд Трамп не стал спасать Джанни Инфантино от волны критики
Президент США Дональд Трамп категорически опроверг информацию о каких-либо переговорах с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу спорного плана продажи доли в чемпионате мира частным инвесторам.
Опровержение прозвучало в Кэмп-Дэвиде, где журналист прямо спросил Трампа, обсуждал ли он с Инфантино продажу части прав собственности на самый известный в мире турнир. Его ответ был кратким и решительным. «Нет», – сказал президент, не добавив ничего больше.
Согласно плану, ФИФА намерена продать до 20% акций новой компании внешним инвесторам. Ведомство Инфантино сообщило, что инвестиционная фирма, основанная Джошуа Кушнером, младшим братом зятя Трампа Джареда Кушнера, скорее всего, возглавит группу потенциальных инвесторов, участвующих в этой крупной сделке.
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