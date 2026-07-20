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  4. ФОТО. Джанни, как же так? Трампа вырезали с фото ликующей сборной Испании
Чемпионат мира
20 июля 2026, 20:42 | Обновлено 20 июля 2026, 20:56
2325
4

ФОТО. Джанни, как же так? Трампа вырезали с фото ликующей сборной Испании

Дональд Трамп был на сцене в главный момент торжества, но на фото его не оказалось

20 июля 2026, 20:42 | Обновлено 20 июля 2026, 20:56
2325
4 Comments
ФОТО. Джанни, как же так? Трампа вырезали с фото ликующей сборной Испании
FIFA
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Президента США Дональда Трампа вырезали из официальных праздничных фотографий ЧМ-2026 в социальных сетях, несмотря на то, что он оставался на подиуме после вручения трофея сборной Испании.

Вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино Трамп вручал кубок мира испанцам. Капитан команды Родри некоторое время не поднимал трофей над головой, дожидаясь, пока руководитель Штатов покинет подиум, но тот остался, несмотря на уговоры Инфантино.

Ниже представлены снимки из Твиттера ФИФА.

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Дональд Трамп Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу
Руслан Полищук Источник: The Telegraph
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Комментарии 4
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Мне стыдно за моего президента, который остановил 8 войн и выиграл чемпионат мира со сборной Испании.
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+1
Ну і правильно. Це ж чисто командний успіх іспанців
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0
Слава богам, этот чемпионат закончился и мне не надо больше подлизывать твой оранжевый зад. Пшол нах, апельсин, без негатива, при всем уважении.
/ Sincerely yours, Gianni Infantino
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0
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