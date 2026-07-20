ФОТО. Джанни, как же так? Трампа вырезали с фото ликующей сборной Испании

Президента США Дональда Трампа вырезали из официальных праздничных фотографий ЧМ-2026 в социальных сетях, несмотря на то, что он оставался на подиуме после вручения трофея сборной Испании.

Вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино Трамп вручал кубок мира испанцам. Капитан команды Родри некоторое время не поднимал трофей над головой, дожидаясь, пока руководитель Штатов покинет подиум, но тот остался, несмотря на уговоры Инфантино.

Ниже представлены снимки из Твиттера ФИФА.