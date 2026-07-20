Чемпионат мира20 июля 2026, 09:57 | Обновлено 20 июля 2026, 09:58
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Мбаппе – первый, кто дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата мира
Вспомним лучших бомбардиров каждого мирового первенства
20 июля 2026, 09:57 | Обновлено 20 июля 2026, 09:58
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27-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года, забив 10 мячей на турнире.
Напомним, что на мундиале 2022 года француз также опередил всех, забив 8 голов.
Таким образом, Мбаппе стал первым игроком в истории мировых первенств, дважды ставшим лучшим бомбардиром.
Интересным фактом является то, что на этих двух чемпионатах мира сборная Франции не смогла стать победителем турнира.
Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира
- 2026: Килиан Мбаппе (Франция) – 10
- 2022: Килиан Мбаппе (Франция) – 8
- 2018: Гарри Кейн (Англия) – 6
- 2014: Хамес Родригес (Колумбия) – 6
- 2010: Томас Мюллер (Германия), Давид Вилья (Испания), Уэсли Снейдер (Нидерланды), Диего Форлан (Уругвай) – по 5
- 2006: Мирослав Клозе (Германия) – 5
- 2002: Роналдо (Бразилия) – 8
- 1998: Давор Шукер (Хорватия) – 6
- 1994: Христо Стоичков (Болгария), Олег Саленко (россия) – 6
- 1990: Сальваторе Скиллачи (Италия) – 6
- 1986: Гарри Линекер (Англия) – 6
- 1982: Паоло Росси (Италия) – 6
- 1978: Марио Кемпес (Аргентина) – 6
- 1974: Гжегож Лято (Польша) – 7
- 1970: Герд Мюллер (ФРГ) – 10
- 1966: Эйсебио (Португалия) – 9
- 1962: Гарринча (Бразилия), Вава (Бразилия), Леонель Санчес (Чили), Флориан Альберт (Венгрия), Валентин Иванов (СССР), Дражан Еркович (Югославия) – по 4
- 1958: Жюст Фонтен (Франция) – 13
- 1954: Шандор Кочиш (Венгрия) – 11
- 1950: Адемир (Бразилия) – 9
- 1938: Леонидас (Бразилия) – 7
- 1934: Олдржих Неедлы (Чехословакия) – 5
- 1930: Гильермо Стабиле (Аргентина) – 8
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