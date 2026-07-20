Мбаппе – первый, кто дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата мира

27-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года, забив 10 мячей на турнире.

Напомним, что на мундиале 2022 года француз также опередил всех, забив 8 голов.

Таким образом, Мбаппе стал первым игроком в истории мировых первенств, дважды ставшим лучшим бомбардиром.

Интересным фактом является то, что на этих двух чемпионатах мира сборная Франции не смогла стать победителем турнира.

Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира