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  4. Мбаппе – первый, кто дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата мира
Чемпионат мира
20 июля 2026, 09:57 | Обновлено 20 июля 2026, 09:58
425
0

Мбаппе – первый, кто дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата мира

Вспомним лучших бомбардиров каждого мирового первенства

20 июля 2026, 09:57 | Обновлено 20 июля 2026, 09:58
425
0
Мбаппе – первый, кто дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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27-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года, забив 10 мячей на турнире.

Напомним, что на мундиале 2022 года француз также опередил всех, забив 8 голов.

Таким образом, Мбаппе стал первым игроком в истории мировых первенств, дважды ставшим лучшим бомбардиром.

Интересным фактом является то, что на этих двух чемпионатах мира сборная Франции не смогла стать победителем турнира.

Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира

  • 2026: Килиан Мбаппе (Франция) – 10
  • 2022: Килиан Мбаппе (Франция) – 8
  • 2018: Гарри Кейн (Англия) – 6
  • 2014: Хамес Родригес (Колумбия) – 6
  • 2010: Томас Мюллер (Германия), Давид Вилья (Испания), Уэсли Снейдер (Нидерланды), Диего Форлан (Уругвай) – по 5
  • 2006: Мирослав Клозе (Германия) – 5
  • 2002: Роналдо (Бразилия) – 8
  • 1998: Давор Шукер (Хорватия) – 6
  • 1994: Христо Стоичков (Болгария), Олег Саленко (россия) – 6
  • 1990: Сальваторе Скиллачи (Италия) – 6
  • 1986: Гарри Линекер (Англия) – 6
  • 1982: Паоло Росси (Италия) – 6
  • 1978: Марио Кемпес (Аргентина) – 6
  • 1974: Гжегож Лято (Польша) – 7
  • 1970: Герд Мюллер (ФРГ) – 10
  • 1966: Эйсебио (Португалия) – 9
  • 1962: Гарринча (Бразилия), Вава (Бразилия), Леонель Санчес (Чили), Флориан Альберт (Венгрия), Валентин Иванов (СССР), Дражан Еркович (Югославия) – по 4
  • 1958: Жюст Фонтен (Франция) – 13
  • 1954: Шандор Кочиш (Венгрия) – 11
  • 1950: Адемир (Бразилия) – 9
  • 1938: Леонидас (Бразилия) – 7
  • 1934: Олдржих Неедлы (Чехословакия) – 5
  • 1930: Гильермо Стабиле (Аргентина) – 8
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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу ЧМ-2022 по футболу статистика лучший бомбардир сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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