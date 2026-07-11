Раскрыт грандиозный скандал с участием ФИФА и Аргентины
Ромен Молина раскрыл поразительные подробности
Французский журналист Ромен Молина обнародовал ряд заявлений о деятельности ФИФА и Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), в частности о возможных коррупционных связях и ненадлежащем рассмотрении отдельных дел.
По словам Молины, ФИФА якобы прекратила расследование в отношении бывшего тренера юношеской женской сборной Аргентины Диего Гуачи, которого пять футболисток обвиняли в сексуальных домогательствах. Как утверждает журналист, дело закрыли из-за «отсутствия достаточных доказательств».
Также Молина заявил, что призовые Аргентины за победу на чемпионате мира-2022 якобы были перечислены не непосредственно AFA, а компании из Майами, которая, по его информации, находится под следствием ФБР из-за возможных случаев мошенничества и отмывания денег.
Отдельно журналист подчеркнул возможные тесные связи между руководителями ФИФА и футбольными функционерами Южной Америки. По его мнению, это могло усилить влияние КОНМЕБОЛ на процессы в мировом футболе в последние годы.
Молина также заявил о существовании «культуры безнаказанности» среди части южноамериканских футбольных чиновников после масштабного коррупционного скандала FIFA Gate.
После этих заявлений отдельные депутаты Европейского парламента призвали провести расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.
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