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Чемпионат мира
11 июля 2026, 19:56 |
2636
5

Раскрыт грандиозный скандал с участием ФИФА и Аргентины

Ромен Молина раскрыл поразительные подробности

11 июля 2026, 19:56 |
2636
5 Comments
Раскрыт грандиозный скандал с участием ФИФА и Аргентины
Сборная Аргнетины по футболу
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Французский журналист Ромен Молина обнародовал ряд заявлений о деятельности ФИФА и Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), в частности о возможных коррупционных связях и ненадлежащем рассмотрении отдельных дел.

По словам Молины, ФИФА якобы прекратила расследование в отношении бывшего тренера юношеской женской сборной Аргентины Диего Гуачи, которого пять футболисток обвиняли в сексуальных домогательствах. Как утверждает журналист, дело закрыли из-за «отсутствия достаточных доказательств».

Также Молина заявил, что призовые Аргентины за победу на чемпионате мира-2022 якобы были перечислены не непосредственно AFA, а компании из Майами, которая, по его информации, находится под следствием ФБР из-за возможных случаев мошенничества и отмывания денег.

Отдельно журналист подчеркнул возможные тесные связи между руководителями ФИФА и футбольными функционерами Южной Америки. По его мнению, это могло усилить влияние КОНМЕБОЛ на процессы в мировом футболе в последние годы.

Молина также заявил о существовании «культуры безнаказанности» среди части южноамериканских футбольных чиновников после масштабного коррупционного скандала FIFA Gate.

После этих заявлений отдельные депутаты Европейского парламента призвали провести расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 5
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А щодо проведення 2018 до Інфантильного питань немає, чи то все попередники? 
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+3
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Такое про ФИФА и Аргентину -  ну кто -бы мог подумать.
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+1
Ні хто і не сумнівався. 
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0
ага, мовчали мовчали, а тут на четвертьфінала - давай розкриємо змову. ахахах, хайпожер журналіст не похмелився, забув зранку подрочити - от і вивалив чухню
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0
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