Раскрыт грандиозный скандал с участием ФИФА и Аргентины

Французский журналист Ромен Молина обнародовал ряд заявлений о деятельности ФИФА и Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), в частности о возможных коррупционных связях и ненадлежащем рассмотрении отдельных дел.

По словам Молины, ФИФА якобы прекратила расследование в отношении бывшего тренера юношеской женской сборной Аргентины Диего Гуачи, которого пять футболисток обвиняли в сексуальных домогательствах. Как утверждает журналист, дело закрыли из-за «отсутствия достаточных доказательств».

Также Молина заявил, что призовые Аргентины за победу на чемпионате мира-2022 якобы были перечислены не непосредственно AFA, а компании из Майами, которая, по его информации, находится под следствием ФБР из-за возможных случаев мошенничества и отмывания денег.

Отдельно журналист подчеркнул возможные тесные связи между руководителями ФИФА и футбольными функционерами Южной Америки. По его мнению, это могло усилить влияние КОНМЕБОЛ на процессы в мировом футболе в последние годы.

Молина также заявил о существовании «культуры безнаказанности» среди части южноамериканских футбольных чиновников после масштабного коррупционного скандала FIFA Gate.

После этих заявлений отдельные депутаты Европейского парламента призвали провести расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.