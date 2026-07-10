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Чемпионат мира
10 июля 2026, 00:08 |
625
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Федерация футбола Аргентины оказалась в центре громкого скандала

Дело об отмывании денег расследует ФБР

10 июля 2026, 00:08 |
625
0
Федерация футбола Аргентины оказалась в центре громкого скандала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Федеральное бюро расследований США и прокуроры Министерства юстиции начали проверку финансовых операций Федерации футбола Аргентины (AFA) и её президента Клаудио Тапии.

По информации аргентинских СМИ, следователи изучают переводы сотен миллионов долларов через американскую финансовую систему, чтобы выяснить, могли ли отдельные операции содержать признаки отмывания средств или финансового мошенничества.

Расследование ведется параллельно с проведением чемпионата мира-2026 в США. Правоохранительные органы также проверяют деятельность компании TourProdEnter LLC, которая занималась управлением средствами по международным коммерческим контрактам AFA.

Среди возможных свидетелей по делу – бывшие чиновники, приближенные к президенту Аргентины Хавьеру Милею, которые могли обладать информацией о финансовой деятельности Федерации или участвовали в процессах контроля и надзора за её работой.

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скандал коррупция
Дмитрий Олийченко Источник: La Nacion de Costa Rica
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