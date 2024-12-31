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  4. Пора латать дыры. Рома нацелилась на перспективного защитника Ла лиги
Италия
31 декабря 2024, 04:55 |
85
0

Пора латать дыры. Рома нацелилась на перспективного защитника Ла лиги

Мика Мармоль заинтересовал представителей римского клуба

31 декабря 2024, 04:55 |
85
0
Пора латать дыры. Рома нацелилась на перспективного защитника Ла лиги
IMAGO. Мика Мармоль

Римская «Рома», за которую выступает украинец Артем Довбик, обратила внимание на защитника «Лас-Паламас» Мику Мармоля. Контракт футболиста с коллективом рассчитан до 2026 года.

Столичный клуб Италии желает начать переговоры по трансферу игрока, поскольку клуб заинтересован в усилении защиты.

Кроме того, под вопросом будущее Марио Эрмосо в «Роме», поэтому кандидатура Мармоля вышла на главный план.

Пока Мика отыграл 14 матчей в сезоне-2024/25, однако отличиться полезными действиями так и не смог. На счету защитника всего три желтых карточки.

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Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Марио Эрмосо
Андрій Вітренко Источник: RomaPress
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