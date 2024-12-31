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Италия
31 декабря 2024, 03:57 | Обновлено 31 декабря 2024, 03:59
62
0

Нацелились на капитана. Партнер Довбика может перейти к миланскому Интеру

Лоренцо Пеллегрини получил новый вариант продолжения карьеры

31 декабря 2024, 03:57 | Обновлено 31 декабря 2024, 03:59
62
0
Нацелились на капитана. Партнер Довбика может перейти к миланскому Интеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Капитан римской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может перебраться в состояние миланского «Интер» в летнее трансферное окно.

Отмечается, что руководство действующего чемпиона Серии усматривает в полузащитнике идеального игрока, который подойдет под стиль тренера Индзаги.

Контракт итальянца с Ромой рассчитан до лета 2026 года и пока ни одна из сторон не планирует продлевать соглашение.

В этом сезоне Лоренцо отбегал 19 матчей, в которых реализовал один случай и оформил два ассиста.

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Лоренцо Пеллегрини Рома Рим Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Серии A
Андрій Вітренко Источник: Football-Italia
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