Нацелились на капитана. Партнер Довбика может перейти к миланскому Интеру

Капитан римской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может перебраться в состояние миланского «Интер» в летнее трансферное окно.

Отмечается, что руководство действующего чемпиона Серии усматривает в полузащитнике идеального игрока, который подойдет под стиль тренера Индзаги.

Контракт итальянца с Ромой рассчитан до лета 2026 года и пока ни одна из сторон не планирует продлевать соглашение.

В этом сезоне Лоренцо отбегал 19 матчей, в которых реализовал один случай и оформил два ассиста.