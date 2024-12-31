Италия31 декабря 2024, 03:57 | Обновлено 31 декабря 2024, 03:59
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Нацелились на капитана. Партнер Довбика может перейти к миланскому Интеру
Лоренцо Пеллегрини получил новый вариант продолжения карьеры
31 декабря 2024, 03:57 | Обновлено 31 декабря 2024, 03:59
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Капитан римской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может перебраться в состояние миланского «Интер» в летнее трансферное окно.
Отмечается, что руководство действующего чемпиона Серии усматривает в полузащитнике идеального игрока, который подойдет под стиль тренера Индзаги.
Контракт итальянца с Ромой рассчитан до лета 2026 года и пока ни одна из сторон не планирует продлевать соглашение.
В этом сезоне Лоренцо отбегал 19 матчей, в которых реализовал один случай и оформил два ассиста.
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