Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации HBreport, главным фаворитом на трансфер Забарного является французский «ПСЖ». Французский гранд уже имел прямые переговоры с Забарным. Трансфер может состояться уже этой зимой, а «вишни» получат за своего центрбека от «ПСЖ» 50 миллионов евро.

Забарного также хочет подписать и английский «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 18 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.