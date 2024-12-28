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  4. Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Франция
28 декабря 2024, 23:47 |
1440
6

Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера

«ПСЖ» является фаворитом на трансфер украинца

28 декабря 2024, 23:47 |
1440
6
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации HBreport, главным фаворитом на трансфер Забарного является французский «ПСЖ». Французский гранд уже имел прямые переговоры с Забарным. Трансфер может состояться уже этой зимой, а «вишни» получат за своего центрбека от «ПСЖ» 50 миллионов евро.

Забарного также хочет подписать и английский «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 18 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 6
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Володимир
це не твоя команда, це не твій чемпіонат. Приклад Довбик. Твій чемпіонат це АПЛ.
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+1
T-800
болел за ПСЖ времён Веа и Лама ...
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0
Gargantua81
на памперсы маленькому Биловару
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0
Remark
#тавивжезаїбали
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0
Harun Bakircioğlu
Клаусула 60 млн.
За 50 его не продадут, потому что с процентами Динамо, с зарплатой, с тем что заплатили Динамо, Борнмут заработает смешные деньги.
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0
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