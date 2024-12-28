Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
«ПСЖ» является фаворитом на трансфер украинца
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
По информации HBreport, главным фаворитом на трансфер Забарного является французский «ПСЖ». Французский гранд уже имел прямые переговоры с Забарным. Трансфер может состояться уже этой зимой, а «вишни» получат за своего центрбека от «ПСЖ» 50 миллионов евро.
Забарного также хочет подписать и английский «Манчестер Сити».
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 18 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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