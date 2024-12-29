«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента

Испанское издание Mundo Deportivo вспомнило слова агента украинского форварда «Ромы» Артема Довбика Алексея Люндовского, сказанные им летом по поводу срыва перехода футболиста в мадридский «Атлетико».

Тогда представитель 27-летнего нападающего заявил: «Атлетико» – отличный клуб, но мы не увидели здесь серьезного проекта для Артема, а их предложение значительно уступает в финансовом плане предложениям других клубов, заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги».

Теперь же журналист Mundo Deportivo Вальтер Циммерманн написал в своей статье: «Это заявление будет преследовать его еще долгое время, ведь сейчас разница в проектах между обеими командами просто ужасающая.

С одной стороны, это «Атлетико» – лидер Ла Лиги, ведущий борьбу и в Кубке Испании, и в Лиге чемпионов. Пока это сильнейшая команда в Европе, одержавшая 12 побед подряд. То, чего до сих пор никто не добился.

С другой стороны, это «Рома» – команда, в которую перешел Довбbк. Теоретически это был более серьезный клуб, но занимает лишь десятое место в турнирной таблице Серии А.

Теперь, находясь в Италии, Довбик встретит Рождество, наблюдая за «Атлетико» как за лидером».