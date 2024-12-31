«Больше не проиграем». Фаны отреагировали на поражение Юнайтед от Ньюкасла

30 декабря, в матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:2.

В первые 19 минут матча «Красные дьяволы» пропустили два гола. Это повторение клубного антирекорда, когда команда пропустила 18 голов за месяц, что было зафиксировано в марте 1964 года. В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» сейчас находится на 14-м месте с 22 очками.

Это уже третье поражение подряд для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, и за эти три матча команда не смогла забить ни одного гола. Болельщики «Красных дьяволов» очень расстроены состоянием команды.

Dare Oluwajuyitan: «Игрокам не нравится эта схема. Голы, пропущенные сегодня, произошли потому, что никто не взял на себя ответственность за пустое пространство в штрафной. Если бы Лисандро был выше, возможно, он смог бы остановить эти голы».

Mark: «Согласен со всем этим! Что я бы добавил, так это то, что, наблюдая за игрой Хойлунда, видно, где мы испытываем трудности. Ему говорят держать мяч, но при этом никто из игроков не проявляет инициативу, чтобы поддержать его и подниматься вверх по полю. Лукаку был идеальным игроком для этой роли, когда нужна индивидуальная игра, и это только подтверждает, насколько глубоки проблемы, которые существуют уже долгое время».

PaddystinianAmerican: «Единственный способ спасти «Манчестер Юнайтед» уволить Рубена Аморима 1 января и вернуть лучшего тренера в Премьер-лиге, Киранa Маккенну».

Callum: «Просто напоминание, что январское трансферное окно скоро откроется».

Kerem Coşkun: «Все команды хотят сыграть с «красными», и те, кто никогда не побеждал их, теперь хотят одержать победу. Все команды теперь стали сильнее против «красных!».

Trey Tv: «Аморим ждет января, чтобы подписать игроков, но я не думаю, что кто-то из хороших игроков в хорошей форме захочет прийти в команду, которая находиться на 14-м месте».

DG Bet: «Аморим может спасти команду, подписав новых игроков».

CASPRO: «В этом году мы больше не проиграем».

Oedmonlucas: «На данный момент я думаю, что «Челси» и обе команды Манчестера должны объединиться и дать нам одну серьезную команду под названием «Челси Сити Юнайтед».