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Чемпионат Англии
Астон Вилла
30.12.2024 21:45 – FT 2 : 2
Брайтон
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Англия
31 декабря 2024, 03:35 | Обновлено 31 декабря 2024, 04:32
29
0

Астон Вилла – Брайтон – 2:2. Голевая перестрелка в Бирмингеме. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

31 декабря 2024, 03:35 | Обновлено 31 декабря 2024, 04:32
29
0
Астон Вилла – Брайтон – 2:2. Голевая перестрелка в Бирмингеме. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря, в понедельник, было сыграно три поединка Английской Премьер-лиги.

На стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме произошло противостояние между клубами «Астон Вилла» и «Брайтон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды на двоих забили четыре мяча, однако определить сильнейшего так и не смогли – 2:2. Еще в первом тайме коллективы обменялись голами. Однако в начале второй половины встречи «Астон Вилла» вышла вперед. Казалось, что хозяева удержат преимущество, однако «Брайтон» на 81-й минуте сравнял счет на табло.

АПЛ. 19-й тур, 30 декабря

«Астон Вилла» – «Брайтон» – 2:2

Голы: Уоткинс, 36, Роджерс, 47 – Адингра, 12, Лемпти, 81

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Тарик Лампти (Брайтон).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Адингра (Брайтон).
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Астон Вилла Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Олли Уоткинс Морган Роджерс Тарик Лэмпти Симон Адингра
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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