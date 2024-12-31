30 декабря, в понедельник, было сыграно три поединка Английской Премьер-лиги.

На стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме произошло противостояние между клубами «Астон Вилла» и «Брайтон».

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Команды на двоих забили четыре мяча, однако определить сильнейшего так и не смогли – 2:2. Еще в первом тайме коллективы обменялись голами. Однако в начале второй половины встречи «Астон Вилла» вышла вперед. Казалось, что хозяева удержат преимущество, однако «Брайтон» на 81-й минуте сравнял счет на табло.

АПЛ. 19-й тур, 30 декабря

«Астон Вилла» – «Брайтон» – 2:2

Голы: Уоткинс, 36, Роджерс, 47 – Адингра, 12, Лемпти, 81