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Чемпионат Англии
Астон Вилла
30.12.2024 21:45 - : -
Брайтон
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Англия
30 декабря 2024, 08:14 | Обновлено 30 декабря 2024, 08:15
48
0

Астон Вилла – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 30 декабря в 21:45 по Киеву

30 декабря 2024, 08:14 | Обновлено 30 декабря 2024, 08:15
48
0
Астон Вилла – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

30 декабря на «Вилла Парк» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Астон Вилла» встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда за два года работы с ней Унаи Эмери в основном прогрессировала. Сразу было взято 7-е место, а в первом же полноценном сезоне - выиграли у Тоттенхэма гонку за 4-е. Это позволило отправиться дебютировать в Лиге чемпионов. Там получилось до конца календарного года выиграть четырежды и собрать 13 очков. При этом на внутренней арене виллане пытаются удерживаться на завоеванных в 2023-м позициях. Но, откровенно говоря, получается далеко не все. Из Кубка Лиги клуб из Бирмингема быстро вылетел, с середины осени часто случаются осечки. Так, в декабре уступили неожиданному конкуренту, Ноттингем Форест. А после 2:1 с Манчестер Сити разгромно, 0:3, уступили на выезде Ньюкаслу.

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Брайтон

Клуб провел противоречивый прошлый сезон. С одной стороны, получилось дебютировать в Лиге Европы - англичане там выиграли свою группу. С другой, захандрил в Англии Де Дзерби, и сдали его подопечные, в итоге сразу вылетев в плей-офф еврокубка, и упали в нижнюю часть таблицы в АПЛ. Отпустив Роберто, на его место пригласили Хюрцелера, и под молодого немца купили летом новичков на более чем сотни миллионов. Тот мощно стартовал, сразу получив признание менеджера месяца. Но, конечно, чайки не смогли пройти весь первый круг без осечек. А с конца ноября и вовсе чередовались поражения и ничьи. Так было и в крайних турах - сначала закончили 1:1 с Вест Хэмом, а потом на пару с Брентфордом и вовсе закончили нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Виллане выигрывали 5 очных официальных поединков кряду. Но в мае они уступили на выезде 0:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в Бирмингеме выиграют хозяева поля. Но и они не в лучшей форме, как и гости. Так что лучше остановиться на варианте, по которому итого забьют менее 3,0 голов (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
30 декабря 2024 -
21:45
Брайтон
Тотал меньше 3.0 1.83 Сделать ставку
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Астон Вилла Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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