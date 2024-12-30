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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 12:16 | Обновлено 30 декабря 2024, 12:36
1979
1

МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»

Бывший форвард киевлян поделился мнением о Йожефе Сабо

30 декабря 2024, 12:16 | Обновлено 30 декабря 2024, 12:36
1979
1
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о бывшем главном тренере столичного клуба Йожефе Сабо:

«Сабо всегда был с легионерами, это его любимцы. А нас, молодых, он не любил за то, что мы могли выпить.

Но дело в том, что иностранцы «на крысу» тоже пили, но Сабо этого не замечал. От Мариса Верпаковскиса, Жоры Пеева и Йерко Леко, бывало, таким перегаром на базе несло, но им все прощалось. А нас с Алиевым Сабо называл «алкашами» и «пьяницами». Он ненавидел даже Белькевича и Шацких, а любил только иностранцев! Обидно.

Я тогда был молодым и у меня не было такого авторитета, чтобы что-то ему высказывать».

Ранее Артем Милевский рассказал, как оказался в «Динамо».

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Йожеф Сабо Александр Алиев Артем Милевский Валентин Белькевич Максим Шацких Марис Верпаковскис Георги Пеев Йерко Леко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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