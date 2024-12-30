МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
Бывший форвард киевлян поделился мнением о Йожефе Сабо
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о бывшем главном тренере столичного клуба Йожефе Сабо:
«Сабо всегда был с легионерами, это его любимцы. А нас, молодых, он не любил за то, что мы могли выпить.
Но дело в том, что иностранцы «на крысу» тоже пили, но Сабо этого не замечал. От Мариса Верпаковскиса, Жоры Пеева и Йерко Леко, бывало, таким перегаром на базе несло, но им все прощалось. А нас с Алиевым Сабо называл «алкашами» и «пьяницами». Он ненавидел даже Белькевича и Шацких, а любил только иностранцев! Обидно.
Я тогда был молодым и у меня не было такого авторитета, чтобы что-то ему высказывать».
Ранее Артем Милевский рассказал, как оказался в «Динамо».
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