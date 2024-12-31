«Странная игра». Мареска недоволен результатом матча с Ипсвичем

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска проанализировал неудачную игру с «Ипсвичем» в 19-м туре АПЛ (0:2).

«Это была немного странная игра. Мы создали так много моментов в первом тайме, и в первые пять или 10 минут второго тайма у нас было два явных шанса: удар головой от Жоау и еще один удар. Затем, я думаю, второй гол немного убил игру.

Это позор, потому что это был еще один шанс для нас, но передаем поздравления им, потому что, желание с их стороны было очень высоким. Я не думаю, что проблемой стали физическое состояние или кондиции. Возможно мы были недостаточно хороши или мы не свежи.

Просто иногда бывают не наши дни», – ответил Мареска.

В турнирной таблице чемпионата Англии пенсионеры занимают четвертое место, имея в активе 35 пунктов.