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Англия
31 декабря 2024, 03:23 | Обновлено 31 декабря 2024, 03:26
62
0

«Странная игра». Мареска недоволен результатом матча с Ипсвичем

«Челси» уступил сопернику со счетом 0:2

31 декабря 2024, 03:23 | Обновлено 31 декабря 2024, 03:26
62
0
«Странная игра». Мареска недоволен результатом матча с Ипсвичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска проанализировал неудачную игру с «Ипсвичем» в 19-м туре АПЛ (0:2).

«Это была немного странная игра. Мы создали так много моментов в первом тайме, и в первые пять или 10 минут второго тайма у нас было два явных шанса: удар головой от Жоау и еще один удар. Затем, я думаю, второй гол немного убил игру.

Это позор, потому что это был еще один шанс для нас, но передаем поздравления им, потому что, желание с их стороны было очень высоким. Я не думаю, что проблемой стали физическое состояние или кондиции. Возможно мы были недостаточно хороши или мы не свежи.

Просто иногда бывают не наши дни», – ответил Мареска.

В турнирной таблице чемпионата Англии пенсионеры занимают четвертое место, имея в активе 35 пунктов.

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Энцо Мареска Челси Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Челси
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