Известно, в какие дни украинские теннисистки начнут матчи на Aus Open 2025

12 января стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025.

В основе Australian Open Украину представлять шесть теннисисток: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Стало известно предварительное расписание поединков 1-го раунда. Костюк и Стародубцева начнут свои выступления в воскресенье, 12 января.

Свитолина, Ястремская, Калинина и Снигур стартуют или в понедельник (13 января), или во вторник (14 января).

Ранее стали известны результаты жеребьевки для украинок.

Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей