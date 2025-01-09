Известно, в какие дни украинские теннисистки начнут матчи на Aus Open 2025
12 января стартуют поединки основной сетки австралийского мейджора
12 января стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025.
В основе Australian Open Украину представлять шесть теннисисток: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.
Стало известно предварительное расписание поединков 1-го раунда. Костюк и Стародубцева начнут свои выступления в воскресенье, 12 января.
Свитолина, Ястремская, Калинина и Снигур стартуют или в понедельник (13 января), или во вторник (14 января).
Ранее стали известны результаты жеребьевки для украинок.
Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей
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