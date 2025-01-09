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Australian Open
09 января 2025, 18:02 |
384
0

Известно, в какие дни украинские теннисистки начнут матчи на Aus Open 2025

12 января стартуют поединки основной сетки австралийского мейджора

09 января 2025, 18:02 |
384
0
Известно, в какие дни украинские теннисистки начнут матчи на Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 января стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025.

В основе Australian Open Украину представлять шесть теннисисток: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Стало известно предварительное расписание поединков 1-го раунда. Костюк и Стародубцева начнут свои выступления в воскресенье, 12 января.

Свитолина, Ястремская, Калинина и Снигур стартуют или в понедельник (13 января), или во вторник (14 января).

Ранее стали известны результаты жеребьевки для украинок.

Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей

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расписание Australian Open 2025 Марта Костюк Элина Свитолина Даяна Ястремская Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Дарья Снигур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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