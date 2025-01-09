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  4. Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Australian Open
09 января 2025, 18:01 |
179
0

Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей турнира

09 января 2025, 18:01 |
179
0
Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

С 12 по 26 января на кортах Мельбурна состоится Открытый чемпионат Австралии 2025.

В женской сетке участие примут шесть представительницей Украины: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже в воскресенье стартуют матчи первого раунда. Общий призовой фонд турнира составляет 96,5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,62$).

Australian Open 2025. 1/64 финала. 12–14 января

Арина Соболенко [1] – Слоан Стивенс
Сонай Картал – Джессика Бузас Манейро

Бернарда Пера – Татьяна Мария
Клара Таусон – Линда Носкова [29]

Магдалена Френх [23] – Полина Кудерметова [Q]
Анна Блинкова – Дарья Сэвилл [WC]

Моюка Утидзима – Магда Линетт
Мария Боузкова – Мирра Андреева [14]

Диана Шнайдер [12] – Элизабетта Кочаретто
Айла Томлянович [WC] – Эшлин Крюгер

Маркета Вондроушова – Яна Фетт [Q]
Диана Парри – Донна Векич [18]

Анастасия Павлюченкова [27] – Юань Юэ
Тамара Зиданшек [Q] – Анастасия Потапова

Лаура Зигемунд – Хэйли Баптист
Анка Тодони [Q] – Чжэн Циньвень [5]

Коко Гауфф [3] – София Кенин
Леолия Жанжан [Q] – Джоди Беррейдж

Кристина Букша – Хлоэ Паке [WC]
Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес [30]

Каролина Мухова [20] – Надя Подороска
Наоми Осака – Каролин Гарсия

Вероника Эрьявец [Q] – Симона Ламенс
Белинда Бенчич – Алена Остапенко [16]

Паула Бадоса [11] – Ван Синьюй
Зейнеп Сонмез – Талиа Гибсон [WC]

Юле Нимайер – Майя Хвалинская [Q]
Нао Хибино [Q] – Марта Костюк [17]

Людмила Самсонова [25] – Камила Рахимова
Аранча Рус – Ольга Данилович

Элизе Мертенс – Виктория Голубич [Q]
Майя Джойнт [WC] – Джессика Пегула [7]

Елена Рыбакина [6] – Эмерсон Джонс [WC]
Нурия Парризас Диас – Ива Якшич [WC]

Данка Ковинич – Лулу Сан
Майяр Шериф – Даяна Ястремская [32]

Мэдисон Киз [19] – Энн Ли
Ирина Бегу – Елена-Габриэла Русе

Грет Миннен – Дестани Айява [Q]
Дарья Снигур [Q] – Даниэль Коллинс [10]

Беатрис Хаддад Майя [15] – Юлия Риера [Q]
Чжэн Сайсай – Эрика Андреева

Вероника Кудерметова – Оливия Гадеки
Ребекка Марино – Кэти Бултер [22]

Элина Свитолина [28] – Сорана Кырстя
Сара Бейлек [Q] – Кэролайн Доулхайд

Тейлор Таунсенд – Рената Сарасуа
Вэй Сичжа – Жасмин Паолини [4]

Эмма Наварро [8] – Пейтон Стернс
Сю Ван – Джулия Грабер

Ангелина Калинина – Онс Жабер
Камила Осорио – Мария Саккари [31]

Юлия Путинцева [24] – Элина Аванесян
Чжан Шуай [WC] – Маккартни Кесслер

Анна Бондар – Ван Яфань
Виктория Томова – Дарья Касаткина [9]

Анна Калинская [13] – Кимберли Биррелл [Q]
Виктория Грачева – Кэти Макналли

Петра Мартич [Q] – Жаклин Кристиан
Лючия Бронцетти – Виктория Азаренко [21]

Екатерина Александрова [26] – Эмма Радукану
Лурдес Мария Карле – Аманда Анисимова

Ребекка Шрамкова – Кэти Волынец
Катерина Синякова – Ига Свентек [2]

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