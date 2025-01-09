Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей турнира
С 12 по 26 января на кортах Мельбурна состоится Открытый чемпионат Австралии 2025.
В женской сетке участие примут шесть представительницей Украины: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Уже в воскресенье стартуют матчи первого раунда. Общий призовой фонд турнира составляет 96,5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,62$).
Australian Open 2025. 1/64 финала. 12–14 января
Арина Соболенко [1] – Слоан Стивенс
Сонай Картал – Джессика Бузас Манейро
Бернарда Пера – Татьяна Мария
Клара Таусон – Линда Носкова [29]
Магдалена Френх [23] – Полина Кудерметова [Q]
Анна Блинкова – Дарья Сэвилл [WC]
Моюка Утидзима – Магда Линетт
Мария Боузкова – Мирра Андреева [14]
Диана Шнайдер [12] – Элизабетта Кочаретто
Айла Томлянович [WC] – Эшлин Крюгер
Маркета Вондроушова – Яна Фетт [Q]
Диана Парри – Донна Векич [18]
Анастасия Павлюченкова [27] – Юань Юэ
Тамара Зиданшек [Q] – Анастасия Потапова
Лаура Зигемунд – Хэйли Баптист
Анка Тодони [Q] – Чжэн Циньвень [5]
Коко Гауфф [3] – София Кенин
Леолия Жанжан [Q] – Джоди Беррейдж
Кристина Букша – Хлоэ Паке [WC]
Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес [30]
Каролина Мухова [20] – Надя Подороска
Наоми Осака – Каролин Гарсия
Вероника Эрьявец [Q] – Симона Ламенс
Белинда Бенчич – Алена Остапенко [16]
Паула Бадоса [11] – Ван Синьюй
Зейнеп Сонмез – Талиа Гибсон [WC]
Юле Нимайер – Майя Хвалинская [Q]
Нао Хибино [Q] – Марта Костюк [17]
Людмила Самсонова [25] – Камила Рахимова
Аранча Рус – Ольга Данилович
Элизе Мертенс – Виктория Голубич [Q]
Майя Джойнт [WC] – Джессика Пегула [7]
Елена Рыбакина [6] – Эмерсон Джонс [WC]
Нурия Парризас Диас – Ива Якшич [WC]
Данка Ковинич – Лулу Сан
Майяр Шериф – Даяна Ястремская [32]
Мэдисон Киз [19] – Энн Ли
Ирина Бегу – Елена-Габриэла Русе
Грет Миннен – Дестани Айява [Q]
Дарья Снигур [Q] – Даниэль Коллинс [10]
Беатрис Хаддад Майя [15] – Юлия Риера [Q]
Чжэн Сайсай – Эрика Андреева
Вероника Кудерметова – Оливия Гадеки
Ребекка Марино – Кэти Бултер [22]
Элина Свитолина [28] – Сорана Кырстя
Сара Бейлек [Q] – Кэролайн Доулхайд
Тейлор Таунсенд – Рената Сарасуа
Вэй Сичжа – Жасмин Паолини [4]
Эмма Наварро [8] – Пейтон Стернс
Сю Ван – Джулия Грабер
Ангелина Калинина – Онс Жабер
Камила Осорио – Мария Саккари [31]
Юлия Путинцева [24] – Элина Аванесян
Чжан Шуай [WC] – Маккартни Кесслер
Анна Бондар – Ван Яфань
Виктория Томова – Дарья Касаткина [9]
Анна Калинская [13] – Кимберли Биррелл [Q]
Виктория Грачева – Кэти Макналли
Петра Мартич [Q] – Жаклин Кристиан
Лючия Бронцетти – Виктория Азаренко [21]
Екатерина Александрова [26] – Эмма Радукану
Лурдес Мария Карле – Аманда Анисимова
Ребекка Шрамкова – Кэти Волынец
Катерина Синякова – Ига Свентек [2]
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