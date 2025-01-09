Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 12 по 26 января на кортах Мельбурна состоится Открытый чемпионат Австралии 2025.

В женской сетке участие примут шесть представительницей Украины: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

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Уже в воскресенье стартуют матчи первого раунда. Общий призовой фонд турнира составляет 96,5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,62$).

Australian Open 2025. 1/64 финала. 12–14 января

Арина Соболенко [1] – Слоан Стивенс

Сонай Картал – Джессика Бузас Манейро

Бернарда Пера – Татьяна Мария

Клара Таусон – Линда Носкова [29]

Магдалена Френх [23] – Полина Кудерметова [Q]

Анна Блинкова – Дарья Сэвилл [WC]

Моюка Утидзима – Магда Линетт

Мария Боузкова – Мирра Андреева [14]

Диана Шнайдер [12] – Элизабетта Кочаретто

Айла Томлянович [WC] – Эшлин Крюгер

Маркета Вондроушова – Яна Фетт [Q]

Диана Парри – Донна Векич [18]

Анастасия Павлюченкова [27] – Юань Юэ

Тамара Зиданшек [Q] – Анастасия Потапова

Лаура Зигемунд – Хэйли Баптист

Анка Тодони [Q] – Чжэн Циньвень [5]

Коко Гауфф [3] – София Кенин

Леолия Жанжан [Q] – Джоди Беррейдж



Кристина Букша – Хлоэ Паке [WC]

Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес [30]

Каролина Мухова [20] – Надя Подороска

Наоми Осака – Каролин Гарсия



Вероника Эрьявец [Q] – Симона Ламенс

Белинда Бенчич – Алена Остапенко [16]

Паула Бадоса [11] – Ван Синьюй

Зейнеп Сонмез – Талиа Гибсон [WC]

Юле Нимайер – Майя Хвалинская [Q]

Нао Хибино [Q] – Марта Костюк [17]

Людмила Самсонова [25] – Камила Рахимова

Аранча Рус – Ольга Данилович

Элизе Мертенс – Виктория Голубич [Q]

Майя Джойнт [WC] – Джессика Пегула [7]

Елена Рыбакина [6] – Эмерсон Джонс [WC]

Нурия Парризас Диас – Ива Якшич [WC]

Данка Ковинич – Лулу Сан

Майяр Шериф – Даяна Ястремская [32]

Мэдисон Киз [19] – Энн Ли

Ирина Бегу – Елена-Габриэла Русе

Грет Миннен – Дестани Айява [Q]

Дарья Снигур [Q] – Даниэль Коллинс [10]



Беатрис Хаддад Майя [15] – Юлия Риера [Q]

Чжэн Сайсай – Эрика Андреева



Вероника Кудерметова – Оливия Гадеки

Ребекка Марино – Кэти Бултер [22]

Элина Свитолина [28] – Сорана Кырстя

Сара Бейлек [Q] – Кэролайн Доулхайд

Тейлор Таунсенд – Рената Сарасуа

Вэй Сичжа – Жасмин Паолини [4]

Эмма Наварро [8] – Пейтон Стернс

Сю Ван – Джулия Грабер

Ангелина Калинина – Онс Жабер

Камила Осорио – Мария Саккари [31]

Юлия Путинцева [24] – Элина Аванесян

Чжан Шуай [WC] – Маккартни Кесслер

Анна Бондар – Ван Яфань

Виктория Томова – Дарья Касаткина [9]

Анна Калинская [13] – Кимберли Биррелл [Q]

Виктория Грачева – Кэти Макналли

Петра Мартич [Q] – Жаклин Кристиан

Лючия Бронцетти – Виктория Азаренко [21]

Екатерина Александрова [26] – Эмма Радукану

Лурдес Мария Карле – Аманда Анисимова

Ребекка Шрамкова – Кэти Волынец

Катерина Синякова – Ига Свентек [2]