Australian Open 2025. Мужчины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей турнира
С 12 по 26 января на кортах Мельбурна состоится Открытый чемпионат Австралии 2025.
Уже в воскресенье стартуют матчи первого раунда. Общий призовой фонд турнира составляет 96,5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,62$).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Действующим победителем Australian Open является первый номер рейтинга АТР Янник Синнер.
Australian Open 2025. 1/64 финала. 12–14 января
Янник Синнер [1] – Николас Харри
Тристан Скулкейт [WC] – Таро Даниэль
Маркос Хирон – Ян Ханфманн
Томас Мартин Этчеверри – Флавио Коболли [32]
Хуберт Хуркач [18] – Талон Грикспор
Миомир Кецманович – Душан Лайович
Маттео Берреттини – Кэмерон Норри
Чжан Чжичжэнь – Хольгер Руне [13]
Стефанос Циципас [11] – Алекс Микельсен
Джеймс Маккейб [WC] – Мартин Ландалус [Q]
Габриэл Диалло – Лука Нарди
Адриан Маннарино – Карен Хачанов [19]
Франсиско Черундоло [31] – Александр Бублик
Факундо Диас Акоста – Зизу Бергс
Тристан Бойер [Q] – Федерико Кориа
Ботик ван де Зандсхулп – Алекс де Минаур [8]
Тейлор Фритц [4] – Дженсон Бруксби
Борна Чорич – Кристиан Гарин [Q]
Франсиско Комесана – Даниэль Альтмайер
Гаэль Монфис – Джванни Мпеши Перрикар [30]
Бен Шелтон [21] – Брендон Накашима
Пабло Карреньо Буста – Камиль Майчрзак [Q]
Роберто Баутиста Агут – Денис Шаповалов
Маттео Арнальди – Лоренцо Музетти [16]
Андрей Рублев [9] – Жоау Фонсека [Q]
Лоренцо Сонего – Стэн Вавринка [WC]
Тиаго Уайлд – Фабиан Марожан
Артур Риндеркнех – Фрэнсис Тиафо [17]
Алексей Попырин [25] – Корентен Муте
Ринки Хидзиката – Митчэлл Крюгер [Q]
Уго Карабелли – Лернер Тьен [Q]
Касидит Самрей [WC] – Даниил Медведев [5]
Новак Джокович [7] – Нишеш Басаваредди [WC]
Джейми Фария [Q] – Павел Котов
Готье Онклин [Q] – Рейлли Опелка [Q]
Сумит Нагал – Томаш Махач [26]
Иржи Легечка [24] – Ли Ту [WC]
Уго Гастон – Омар Ясика [WC]
Давид Гоффен – Бенджамин Бонзи
Фабио Фоньини – Григор Димитров [10]
Джек Дрейпер [15] – Мариано Навоне
Танаси Коккинакис – Роман Сафиуллин
Дамир Джумхур – Александер Вукич
Лукаш Клейн [Q] – Себастьян Корда [22]
Джордан Томпсан [27] – Доминик Кепфер [Q]
Александр Мюллер – Нуну Боржеш
Йосихито Нисиока – Азиз Дугаз [Q]
Александр Шевченко – Карлос Алькарас [3]
Каспер Рууд [6] – Хауме Муньяр
Николаз Басилашвили [Q] – Якуб Меншик
Шан Цзюньчэн – Алехандро Давидович Фокина
Ян-Леннард Штруфф – Феликс Оже-Альяссим
Алехандро Табило [23] – Роберто Карбальес Баэна
Джеймс Дакворт – Доминик Штрикер
Кеи Нисикори – Тиагу Монтейру [Q]
Кристофер О'Коннел – Томми Пол [12]
Уго Умбер [14] – Маттео Гиганте [Q]
Хади Хабиб [Q] – Бу Юнчаокете
Адам Уолтон – Кентен Гали
Отто Виртанен – Артур Фис [20]
Себастьян Баэс [28] – Артур Казо
Джейкоб Фирнли – Ник Кирьос
Педро Мартинес – Лусиано Дардери
Лукас Пуиль [WC] – Александр Зверев [2]
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