Australian Open 2025. Мужчины. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 12 по 26 января на кортах Мельбурна состоится Открытый чемпионат Австралии 2025.

Уже в воскресенье стартуют матчи первого раунда. Общий призовой фонд турнира составляет 96,5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,62$).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Действующим победителем Australian Open является первый номер рейтинга АТР Янник Синнер.

Australian Open 2025. 1/64 финала. 12–14 января

Янник Синнер [1] – Николас Харри

Тристан Скулкейт [WC] – Таро Даниэль

Маркос Хирон – Ян Ханфманн

Томас Мартин Этчеверри – Флавио Коболли [32]

Хуберт Хуркач [18] – Талон Грикспор

Миомир Кецманович – Душан Лайович

Маттео Берреттини – Кэмерон Норри

Чжан Чжичжэнь – Хольгер Руне [13]

Стефанос Циципас [11] – Алекс Микельсен

Джеймс Маккейб [WC] – Мартин Ландалус [Q]

Габриэл Диалло – Лука Нарди

Адриан Маннарино – Карен Хачанов [19]

Франсиско Черундоло [31] – Александр Бублик

Факундо Диас Акоста – Зизу Бергс

Тристан Бойер [Q] – Федерико Кориа

Ботик ван де Зандсхулп – Алекс де Минаур [8]

Тейлор Фритц [4] – Дженсон Бруксби

Борна Чорич – Кристиан Гарин [Q]

Франсиско Комесана – Даниэль Альтмайер

Гаэль Монфис – Джванни Мпеши Перрикар [30]

Бен Шелтон [21] – Брендон Накашима

Пабло Карреньо Буста – Камиль Майчрзак [Q]

Роберто Баутиста Агут – Денис Шаповалов

Маттео Арнальди – Лоренцо Музетти [16]

Андрей Рублев [9] – Жоау Фонсека [Q]

Лоренцо Сонего – Стэн Вавринка [WC]

Тиаго Уайлд – Фабиан Марожан

Артур Риндеркнех – Фрэнсис Тиафо [17]

Алексей Попырин [25] – Корентен Муте

Ринки Хидзиката – Митчэлл Крюгер [Q]

Уго Карабелли – Лернер Тьен [Q]

Касидит Самрей [WC] – Даниил Медведев [5]

Новак Джокович [7] – Нишеш Басаваредди [WC]

Джейми Фария [Q] – Павел Котов

Готье Онклин [Q] – Рейлли Опелка [Q]

Сумит Нагал – Томаш Махач [26]

Иржи Легечка [24] – Ли Ту [WC]

Уго Гастон – Омар Ясика [WC]

Давид Гоффен – Бенджамин Бонзи

Фабио Фоньини – Григор Димитров [10]

Джек Дрейпер [15] – Мариано Навоне

Танаси Коккинакис – Роман Сафиуллин

Дамир Джумхур – Александер Вукич

Лукаш Клейн [Q] – Себастьян Корда [22]

Джордан Томпсан [27] – Доминик Кепфер [Q]

Александр Мюллер – Нуну Боржеш

Йосихито Нисиока – Азиз Дугаз [Q]

Александр Шевченко – Карлос Алькарас [3]

Каспер Рууд [6] – Хауме Муньяр

Николаз Басилашвили [Q] – Якуб Меншик

Шан Цзюньчэн – Алехандро Давидович Фокина

Ян-Леннард Штруфф – Феликс Оже-Альяссим

Алехандро Табило [23] – Роберто Карбальес Баэна

Джеймс Дакворт – Доминик Штрикер

Кеи Нисикори – Тиагу Монтейру [Q]

Кристофер О'Коннел – Томми Пол [12]

Уго Умбер [14] – Маттео Гиганте [Q]

Хади Хабиб [Q] – Бу Юнчаокете

Адам Уолтон – Кентен Гали

Отто Виртанен – Артур Фис [20]

Себастьян Баэс [28] – Артур Казо

Джейкоб Фирнли – Ник Кирьос

Педро Мартинес – Лусиано Дардери

Лукас Пуиль [WC] – Александр Зверев [2]