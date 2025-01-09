«Реал плачет». Фанаты отреагировали на победу Барселоны над Атлетик

8 января, в полуфинале Суперкубка Испании, «Барселона» на стадионе в Джидде (Саудовская Аравия) победила «Атлетик» со счетом 2:0 и вышла в финал турнира.

На 17-й минуте Гави открыл счет, а на 58-й минуте Ламину Ямал удвоил преимущество. «Атлетик» дважды был близок к голу, но оба забитые мяча были отменены за офсайд сначала де Маркоса, затем Иньяки Уильямса. В результате, несмотря на напряженную концовку, «Барселона» прошла в финал, где встретится с победителем пары «Реал» – «Мальорка» 9 января.

Фанаты «Барселоны» очень рады, что команда прошла в финал Суперкубка Испании, а также поддержали Гави, Ямаля и Щенсны, для которого этот матч стал лишь вторым за «Барселону».

Napaul: «В финале мы играем с «Мальоркой», добавьте это в закладки!!».

Ayisha: «Удивительное выступление! Путешествие к заветному трофею продолжается».

Rodrigo Mendes: «После сегодняшней игры стало более чем ясно, что Щенсны должен быть нашим вратарем первого выбора. Какое выступление!».

Young King: «Реал Мадрид» плачет».

Coach DJ: «Это было великолепное выступление «Барселоны»! Очень сдержанно!».

Ayisha: «Какое доминирующее выступление «Барсы». Гави и Ламин Ямал блистали, помогая обеспечить победу над «Атлетиком».

Cute Amy: «Барса» была в ударе! Гави и Ямал показали класс, и все выглядело легко».

Coldzema: «Вместо этого вам следует поблагодарить судей, которые выкладывают здесь видеоролики только для того, чтобы проиграть финал «Реалу».