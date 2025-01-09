Напряженный график? Забарный ответил на вопрос о секрете стабильности

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный рассказал о своих впечатлениях от игры за клуб после поединка АПЛ против «Эвертона» (1:0).

– Как оцениваешь эту игру АПЛ?

– В принципе, хорошо. Было много моментов, могли забивать гораздо больше, но самое главное, что есть три очка. Думаю, все рады, потому все хорошо.

– Вы уже адаптировались к насыщенному периоду, как в Британии, где почти каждый второй день матчи во время Рождества и Нового года?

– В принципе, да. Это хорошо, когда такой напряженный график и не нужно проходить вторые сборы зимой. Поэтому я чувствую себя комфортно – и психологически, и физически. Для меня это не проблема.

– В прошлом сезоне ты пропустил всего один матч в Премьер-лиге из-за простуды. В этом сезоне тоже постоянно выходишь в старте. В чем секрет?

– Никакого секрета нет, просто работаю, и так оно выходит. Очень рад, что могу играть каждый матч. Для меня это большой опыт, я хочу прогрессировать и получать максимум от игры.

– Сегодня вы играли против бывшего динамовца и партнера по сборной – Виталия Миколенко. О чем говорили после матча?

– Общались о жизни, о будничных вещах. Мы очень хорошие друзья, поэтому мне всегда приятно, когда есть возможность поговорить. Свободного времени не так уж много, чтобы встретиться. Тем более, мы далеко расположены друг от друга. Очень рад его видеть. Сейчас мы выиграли, поэтому немного поддержал его. Я понимаю, как тяжело бывает в таких ситуациях.