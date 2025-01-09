Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Напряженный график? Забарный ответил на вопрос о секрете стабильности
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 02:49 | Обновлено 09 января 2025, 03:02
66
0

Напряженный график? Забарный ответил на вопрос о секрете стабильности

Защитник «Борнмута» рассказал о впечатлениях от игры АПЛ против «Эвертона»

09 января 2025, 02:49 | Обновлено 09 января 2025, 03:02
66
0
Напряженный график? Забарный ответил на вопрос о секрете стабильности
Setanta Sports. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный рассказал о своих впечатлениях от игры за клуб после поединка АПЛ против «Эвертона» (1:0).

– Как оцениваешь эту игру АПЛ?

– В принципе, хорошо. Было много моментов, могли забивать гораздо больше, но самое главное, что есть три очка. Думаю, все рады, потому все хорошо.

– Вы уже адаптировались к насыщенному периоду, как в Британии, где почти каждый второй день матчи во время Рождества и Нового года?

– В принципе, да. Это хорошо, когда такой напряженный график и не нужно проходить вторые сборы зимой. Поэтому я чувствую себя комфортно – и психологически, и физически. Для меня это не проблема.

– В прошлом сезоне ты пропустил всего один матч в Премьер-лиге из-за простуды. В этом сезоне тоже постоянно выходишь в старте. В чем секрет?

– Никакого секрета нет, просто работаю, и так оно выходит. Очень рад, что могу играть каждый матч. Для меня это большой опыт, я хочу прогрессировать и получать максимум от игры.

– Сегодня вы играли против бывшего динамовца и партнера по сборной – Виталия Миколенко. О чем говорили после матча?

– Общались о жизни, о будничных вещах. Мы очень хорошие друзья, поэтому мне всегда приятно, когда есть возможность поговорить. Свободного времени не так уж много, чтобы встретиться. Тем более, мы далеко расположены друг от друга. Очень рад его видеть. Сейчас мы выиграли, поэтому немного поддержал его. Я понимаю, как тяжело бывает в таких ситуациях.

По теме:
На сколько выбыл партнер Забарного? Нападающий Борнмута порвал кресты
Дьявольское число. Магуайр оштрафован на 666 фунтов за быструю езду
«Он пытался». Реакция фанатов на увольнение Хулена Лопетеги из Вест Хэма
Илья Забарный Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Виталий Миколенко Борнмут - Эвертон
Николай Степанов Источник: Setanta Sports Ukraine
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Футбол | 08 января 2025, 08:02 0
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере

Криштиану выделил бывшего английского фулбека Эшли Коула

ФОТО. Джуд Беллингем встречается со звездой шоу-бизнеса. Кто она?
Футбол | 09 января 2025, 03:37 0
ФОТО. Джуд Беллингем встречается со звездой шоу-бизнеса. Кто она?
ФОТО. Джуд Беллингем встречается со звездой шоу-бизнеса. Кто она?

У звезды Реала и сборной Англии новая пассия

ФОТО. Соблазнительная жена динамовца в прозрачном белье подожгла соцсети
Футбол | 08.01.2025, 21:37
ФОТО. Соблазнительная жена динамовца в прозрачном белье подожгла соцсети
ФОТО. Соблазнительная жена динамовца в прозрачном белье подожгла соцсети
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Бокс | 08.01.2025, 07:47
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
Футбол | 08.01.2025, 15:43
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
07.01.2025, 17:50
Бокс
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
07.01.2025, 13:37
Бокс
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
07.01.2025, 22:53 13
Футбол
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
08.01.2025, 13:47 2
Бокс
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
08.01.2025, 16:52 9
Футбол
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
07.01.2025, 11:29 3
Бокс
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
07.01.2025, 08:57 12
Футбол
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
07.01.2025, 23:48 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем